Чем известен Руфат Биктимеров, который оставил должность первого заместителя прокурора Тюменской области

Руфат Биктимеров прослужил в органах тюменской прокуратуры 24 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руфат Биктимеров уйдет в отставку после 30 апреля
Руфат Биктимеров уйдет в отставку после 30 апреля Фото:

Руфат Биктимеров, который принял решение об увольнении с должности первого заместителя прокуратуры Тюменской области, в общей сложности проработал в правоохранительной системе 24 года. Он также был одним из кандидатов на пост прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Руфат Биктимеров является выпускником Тюменского государственного университета — он окончил вуз в 1999 году. С 2001 по 2003 гг. служил в должности помощника прокурора Калининского административного округа города Тюмени. В 2003 году пошел на повышение и стал старшим помощником прокурора.  

В 2004 году Руфат Биктимеров перешел в прокуратуру Тюменской области на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции. После этого стал заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени. С 2006 по 2008 гг. возглавлял прокуратуру Исетского района.

С 2012 по 2017 гг. Руфат Биктимеров руководил прокуратурой Тюмени. В марте 2017-го года стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2018 году — первым заместителем.

В феврале Руфат Биктимеров стал одним из негласных кандидатов на пост прокурора ХМАО — Югры, однако впоследствии не был утвержден. Полномочия действующего главы ведомства Евгения Ботвинкина истекают летом этого года.

Ранее URA.RU писало о том, что Руфат Биктимеров планирует уволиться из прокуратуры. В разговоре с агентством он подтвердил эту информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руфат Биктимеров, который принял решение об увольнении с должности первого заместителя прокуратуры Тюменской области, в общей сложности проработал в правоохранительной системе 24 года. Он также был одним из кандидатов на пост прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Руфат Биктимеров является выпускником Тюменского государственного университета — он окончил вуз в 1999 году. С 2001 по 2003 гг. служил в должности помощника прокурора Калининского административного округа города Тюмени. В 2003 году пошел на повышение и стал старшим помощником прокурора.   В 2004 году Руфат Биктимеров перешел в прокуратуру Тюменской области на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции. После этого стал заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени. С 2006 по 2008 гг. возглавлял прокуратуру Исетского района. С 2012 по 2017 гг. Руфат Биктимеров руководил прокуратурой Тюмени. В марте 2017-го года стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2018 году — первым заместителем. В феврале Руфат Биктимеров стал одним из негласных кандидатов на пост прокурора ХМАО — Югры, однако впоследствии не был утвержден. Полномочия действующего главы ведомства Евгения Ботвинкина истекают летом этого года. Ранее URA.RU писало о том, что Руфат Биктимеров планирует уволиться из прокуратуры. В разговоре с агентством он подтвердил эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...