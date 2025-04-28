Руфат Биктимеров, который принял решение об увольнении с должности первого заместителя прокуратуры Тюменской области, в общей сложности проработал в правоохранительной системе 24 года. Он также был одним из кандидатов на пост прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Руфат Биктимеров является выпускником Тюменского государственного университета — он окончил вуз в 1999 году. С 2001 по 2003 гг. служил в должности помощника прокурора Калининского административного округа города Тюмени. В 2003 году пошел на повышение и стал старшим помощником прокурора.
В 2004 году Руфат Биктимеров перешел в прокуратуру Тюменской области на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью ОВД и юстиции. После этого стал заместителем прокурора Ленинского округа Тюмени. С 2006 по 2008 гг. возглавлял прокуратуру Исетского района.
С 2012 по 2017 гг. Руфат Биктимеров руководил прокуратурой Тюмени. В марте 2017-го года стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2018 году — первым заместителем.
В феврале Руфат Биктимеров стал одним из негласных кандидатов на пост прокурора ХМАО — Югры, однако впоследствии не был утвержден. Полномочия действующего главы ведомства Евгения Ботвинкина истекают летом этого года.
Ранее URA.RU писало о том, что Руфат Биктимеров планирует уволиться из прокуратуры. В разговоре с агентством он подтвердил эту информацию.
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