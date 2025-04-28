В районе «Кургансельмаша» продают завод почти за миллиард рублей

В Кургане выставили на продажу предприятие по производству цветного литья. Собственник оценил актив, располагающийся в районе «Кургансельмаша» почти на миллиард рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы промышленности.
«В районе предприятия „Кургансельмаш“ продается произвoдственно-склaдскoй комплeкc на 19,5 тысячи квадратов. Собственник оценил актив в 900 миллионов рублей», — сообщил источник.
Информация о продаже действующего бизнеса подтверждается данными из объявления. Прoизводствo цветного литья с современным парком оборудования включает инструментальный и гальванический цеха, цех механической обработки. Участок нанесения покрытий оборудован автоматическими и роботизированными линиями для порошкового окраса изделий.
Производственный комплекс включает в себя 16 700 квадратов. Около 2,8 тысячи занимают административно-бытовой корпус, включая общежитие. Также имеется специализированная спецтехника. Все строения и земельный участок в собственности. Отмечается, что есть возможность купить объект отдельно от оборудования. В этом случае стоимость актива составит 600 миллионов рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бывший актив автобусного завода. Офисное здание на четыре этажа по улице Автозаводская оценивают в 200 миллионов рублей. Собственником рассматривается продажа объекта по частям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».