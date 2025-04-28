В районе «Кургансельмаша» продают завод почти за миллиард рублей

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В Кургане продают предприятие по производству цветного литья
В Кургане продают предприятие по производству цветного литья Фото:

В Кургане выставили на продажу предприятие по производству цветного литья. Собственник оценил актив, располагающийся в районе «Кургансельмаша» почти на миллиард рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы промышленности.

«В районе предприятия „Кургансельмаш“ продается произвoдственно-склaдскoй комплeкc на 19,5 тысячи квадратов. Собственник оценил актив в 900 миллионов рублей», — сообщил источник. 

Информация о продаже действующего бизнеса подтверждается данными из объявления. Прoизводствo цветного литья с современным парком оборудования включает инструментальный и гальванический цеха, цех механической обработки. Участок нанесения покрытий оборудован автоматическими и роботизированными линиями для порошкового окраса изделий. 

Производственный комплекс включает в себя 16 700 квадратов. Около 2,8 тысячи занимают административно-бытовой корпус, включая общежитие. Также имеется специализированная спецтехника. Все строения и земельный участок в собственности. Отмечается, что есть возможность купить объект отдельно от оборудования. В этом случае стоимость актива составит 600 миллионов рублей. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бывший актив автобусного завода. Офисное здание на четыре этажа по улице Автозаводская оценивают в 200 миллионов рублей. Собственником рассматривается продажа объекта по частям. 

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В Кургане выставили на продажу предприятие по производству цветного литья. Собственник оценил актив, располагающийся в районе «Кургансельмаша» почти на миллиард рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы промышленности. «В районе предприятия „Кургансельмаш“ продается произвoдственно-склaдскoй комплeкc на 19,5 тысячи квадратов. Собственник оценил актив в 900 миллионов рублей», — сообщил источник.  Информация о продаже действующего бизнеса подтверждается данными из объявления. Прoизводствo цветного литья с современным парком оборудования включает инструментальный и гальванический цеха, цех механической обработки. Участок нанесения покрытий оборудован автоматическими и роботизированными линиями для порошкового окраса изделий.  Производственный комплекс включает в себя 16 700 квадратов. Около 2,8 тысячи занимают административно-бытовой корпус, включая общежитие. Также имеется специализированная спецтехника. Все строения и земельный участок в собственности. Отмечается, что есть возможность купить объект отдельно от оборудования. В этом случае стоимость актива составит 600 миллионов рублей.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к автору объявления. На момент публикации ответ не поступил.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают бывший актив автобусного завода. Офисное здание на четыре этажа по улице Автозаводская оценивают в 200 миллионов рублей. Собственником рассматривается продажа объекта по частям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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