Для учителей ввели норму по количеству уроков в день

Минпросвещения: учителя должны проводить не больше шести уроков в день
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Для учителей вводят норму по урокам в день
Для учителей вводят норму по урокам в день Фото:

Максимальная нагрузка на учителей составляет шесть уроков в день. Такую норму зафиксировало в приказе Министерство просвещение РФ, сообщил министр Сергей Кравцов. 

«Сегодня мы нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше», — заявил Кравцов на заседании Совета законодателей РФ. 

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на другую проблему в сфере образования. По ее словам, молодой педагог в регионе получает в разы меньше, чем доставщик пиццы. 

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Максимальная нагрузка на учителей составляет шесть уроков в день. Такую норму зафиксировало в приказе Министерство просвещение РФ, сообщил министр Сергей Кравцов.  «Сегодня мы нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше», — заявил Кравцов на заседании Совета законодателей РФ.  Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на другую проблему в сфере образования. По ее словам, молодой педагог в регионе получает в разы меньше, чем доставщик пиццы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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