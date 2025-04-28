Для учителей ввели норму по количеству уроков в день

Максимальная нагрузка на учителей составляет шесть уроков в день. Такую норму зафиксировало в приказе Министерство просвещение РФ, сообщил министр Сергей Кравцов.
«Сегодня мы нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов, чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога — пять-шесть уроков, не больше», — заявил Кравцов на заседании Совета законодателей РФ.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на другую проблему в сфере образования. По ее словам, молодой педагог в регионе получает в разы меньше, чем доставщик пиццы.
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