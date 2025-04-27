Рейс в Новый Уренгой задерживается на сутки

Рейс задержали из-за плохой погоды в Перми
На сутки из-за сложных метеоусловий задержали рейс по маршруту Казань — Пермь — Новый Уренгой. Перевозчик — авиакомпания Татарстана «ЮВТ АЭРО, сообщает департамент общественной безопасности в Новом Уренгое.
«По информации ЕДДС: 28 апреля задержан рейс № RT-575, а/к UVTaero по маршруту: Казань –Пермь — Новый Уренгой по причине метеоусловий в Перми», — сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram. Ожидаемое время прибытия борта — 29 апреля в 14:10 часов.
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