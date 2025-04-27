27 апреля 2025

Рейс в Новый Уренгой задерживается на сутки

Рейс из Казани в Новый Уренгой задержали на сутки из-за плохой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержали из-за плохой погоды в Перми
Рейс задержали из-за плохой погоды в Перми Фото:

На сутки из-за сложных метеоусловий задержали рейс по маршруту Казань — Пермь — Новый Уренгой. Перевозчик — авиакомпания Татарстана «ЮВТ АЭРО, сообщает департамент общественной безопасности в Новом Уренгое.

«По информации ЕДДС: 28 апреля задержан рейс № RT-575, а/к UVTaero по маршруту: Казань –Пермь — Новый Уренгой по причине метеоусловий в Перми», — сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram. Ожидаемое время прибытия борта — 29 апреля в 14:10 часов.

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На сутки из-за сложных метеоусловий задержали рейс по маршруту Казань — Пермь — Новый Уренгой. Перевозчик — авиакомпания Татарстана «ЮВТ АЭРО, сообщает департамент общественной безопасности в Новом Уренгое. «По информации ЕДДС: 28 апреля задержан рейс № RT-575, а/к UVTaero по маршруту: Казань –Пермь — Новый Уренгой по причине метеоусловий в Перми», — сообщает городской департамент общественной безопасности в Telegram. Ожидаемое время прибытия борта — 29 апреля в 14:10 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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