Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
19:50
Участник ШОС пообщался с Трампом после саммита в Китае
19:46
Мечтали об Эвересте: что известно о погибших в Приэльбрусье пермяках
19:45
Три губернатора ЯНАО собрались вместе к юбилею Нового Уренгоя. Фото
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
19:43
Суд не стал лишать свободы Тарасовой за контрабанду наркотиков
19:41
Два ямальских мэра торжественно открыли мемориал павшим воинам. Фото
19:39
Заместитель Стармера проболталась про неуплату налогов за квартиру и уволилась
Одна из самых узнаваемых актрис российского кино: все фильмы с Аглаей Тарасовой, задержанной в Москве
19:34
В Екатеринбурге массово задерживают рейсы. Скрин
19:30
В Тюменской области более сотни гостиниц могут закрыться из-за нового закона
19:25
Хинштейн сообщил о раненом после атаки на авто дрона ВСУ в Курской области
Россию и Украину ждет вечный спор о границе
19:23
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать с машиной осенью
19:20
Песков: мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры
1
19:20
Что изменится после присоединения поселков Западный и Пригородный к Челябинску
Самолет рухнул в Подмосковье, погиб пилот: что случилось
19:19
Мэр Тюмени Афанасьев оценил идею переноса автовокзала
19:15
Богослов и профессор Гарварда признаны иноагентами в России
19:13
В Тюмени «Русская община» обезвредила поклонника экстремистского движения АУЕ*. Видео
Романы с коллегами, скандалы и съемки «по блату»: кто такая Аглая Тарасова, пойманная за наркотики
19:12
Миллиардер из ХМАО продал санаторий в Кисловодске тюменскому олигарху
19:11
Минюст расширил список нежелательных в России организаций
19:10
Журналистку «Дождя»* разыскивают силовики
Свердловские слухи: Россель переживает из-за яхт
19:09
Школу искусств открыли в Ноябрьске
19:09
Кто из звезд выступит на форуме TNF в Тюмени
19:07
Российского ученого лишили свободы за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область
Слухи ЯНАО: вахтовики подделывают справки
19:05
Мэрия Нового Уренгоя опубликовала правила безопасности для гостей юбилея
18:57
От отравления до лихорадки: как не заболеть в отпуске — инструкция от врача
18:55
У актрисы Аглаи Тарасовой оказалось гражданство Израиля
Слухи ХМАО: Кухарук дал второй шанс олимпийскому чемпиону
18:50
Европейская страна отказалась помогать Украине с войсками
18:49
В ХМАО мать спустя 10 лет получила компенсацию за убитого сына
18:48
Скандалы на выборах мэра Иркутского района привели к снятию кандидата
1
Тюменские слухи: к мэру повадились провокаторы
18:47
Жителя ХМАО задержали за кражу флага к 80-летию Победы
18:45
Когда в Тюмени уберут электросамокаты
18:45
В ХМАО появилась новая нефтяная компания
Мумия мамонта и карта Российской империи: чем ВЭФ в этом году удивляет гостей. Фоторепортаж
18:41
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглая Тарасова просит не лишать ее свободы из-за наркотика
1
18:40
В Кургане детские сады объединяют ради повышения зарплат воспитателям
18:39
Житель ХМАО, убивший подругу, не дожил до приговора суда
Курганские слухи: Науменко стал модератором конфликтов
18:38
Аглаю Тарасову обвинили в незаконном сбыте наркотиков
18:38
Загадочная история старухи в чемодане: какие премьеры готовит ТЮЗ в Екатеринбурге
18:37
В РФ разработали первый в мире учебно-тренировочный безэкипажный катер
Задержали звезду «Интернов» и «Беспринципных» Аглаю Тарасову: причем тут наркотики
18:36
Стало известно, чем пермские студенты питаются перед сессией
18:34
«Сургутнефтегаз» пригласил Пелагею на корпоратив на день нефтяника
18:30
Пермский театр оперы и балета сообщил о кадровых изменениях
Пермские слухи: батюшка снял проклятие с юриста
18:29
В России запущен сервис для привлечения кадров на Дальний Восток
18:29
В Минцифры раскрыли, что всегда будет работать, если недоступен интернет
1
18:26
Челябинцев на выходные зовут на концерт Queen при свечах, быстрые свидания и матч «Трактора». Афиша
Челябинские слухи: Текслер взялся за разносы
18:25
Топ-3 авто для богачей, которые покупают в Свердловской области
18:24
ЕКАД встал в глухую пробку из-за аварии с семью авто. Фото
18:22
Аглая Тарасова заявила, что везла наркотики для больного родственника
Владимир Путин выступает на ВЭФ-2025: видео-трансляция
18:21
Журналистка «Дождя»* Валерия Ратникова** объявлена в розыск
18:21
В центре Челябинска повредили памятник героям СВО
18:21
В MAX добавили безопасный режим для защиты данных школьников
«Чем больше зарплата у людей, тем лучше»: главные заявления Путина на ВЭФ про экономику России
18:19
МИД РФ настойчиво призывает Японию признать свою вину во Второй мировой войне
18:18
В Кургане избавляются от шестиэтажной гостиницы с круглыми окнами. Фото, видео
18:17
Зеленский встретился со сторонником Путина в Европе
Необходимость гарантий безопасности и бессмысленность диалога с Киевом: заявления Путина по Украине на ВЭФ
18:15
Уроженка Тюмени стала заместителем генерала полиции на Ямале: что известно о Любови Юнусовой
18:15
От рождения до учебы в вузе: размер выплат и пособий на детей в Пермском крае в 2025 году. Инфографика
18:14
В Тюмени загорелась шашлычная. Видео
Договоренности с Украиной и развитие экономики: главные заявления Путина на ВЭФ-2025
18:10
Ученый Скопин получил 3 года колонии за оправдание диверсий ВСУ под Курском
18:09
Tesla лишил зарплаты гендиректора корпорации Илона Маска
1
18:05
«Броня Танкограда»: в Чебаркуле на фестивале покажут мощь танков и исторические реконструкции. Афиша
1
18:04
Женатых россиян хотят штрафовать за флирт с коллегами
1
18:03
После крушения самолета в Московской области завели уголовное дело
18:02
Появилось фото задержанной Аглаи Тарасовой в суде. Фото, видео
18:00
У челябинцев вырос спрос на «вторичку» из-за снижения ключевой ставки
18:00
В Курганской области придумали чеченские роллы. Фото
18:00
В курганском лицее, который атаковали тараканы, срочно сменили директора
18:00
Где покататься на лошадях в Пермском крае осенью. Инфографика
17:59
В ДТП в центре Челябинска погиб водитель такси, который вез пассажира
17:58
Лавров напомнил, что на Японии тоже лежит вина за начало Второй мировой войны
17:57
Сийярто: Евросоюз тайно закупает российскую нефть
17:57
Нефтяники ХМАО пересаживаются на отечественные внедорожники
17:51
В ХМАО ОМОН проводит облавы на рыбаков-браконьеров
1
17:51
Ямал представил уникальную выставку в ГУМе. Фото
17:48
Смерть пермских альпинистов в Приэльбрусье признали несчастным случаем
17:47
Угроза переохлаждения: как группа курганских грибников заблудилась в лесу. Видео
17:45
Польша грозит Беларуси «особыми мерами» из-за военных учений с Россией
17:44
Подхватившие турецкий вирус туристы из России описали симптомы
17:43
Задержанная за контрабанду наркотиков Аглая Тарасова может отделаться условным сроком
17:38
Чекунков: дальневосточная ипотека на вторичное жилье реализуется до конца года
17:35
Умерла старейший член Британской королевской семьи
17:35
Фильм, снятый в тундре на Ямале, выйдет в день рождения округа
17:35
Курган богат талантами: полицейские вошли в десятку сильнейших команд на чемпионате МВД России. Фото
1
17:33
В ХМАО полиция ищет дачника, который развешивает трупы крыс у себя на участке
17:31
СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Подмосковье
17:30
Лада-вечность: ВАЗ-2107 стал новым трендом у курганских зумеров и ночных дрифтеров
1
17:28
МЧС прокомментировало пожар у Москвы Сити
17:26
Умер экс-сотрудник журфака МГУ и бывший корреспондент ТАСС
17:24
Полет в космос, смерть отца и отказ от брака: Юлии Пересильд — 41
17:23
Военкор Коц раскрыл секрет свердловских бойцов на СВО
17:22
Песков закрыл вопрос блокировки Telegram и WhatsApp*
17:21
Руководство пермского вуза скорректировало скандальное ИИ-расписание после коллективной жалобы
1
17:18
МЧС прокомментировало пожар у «Москва Сити»
17:17
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС
17:14
Второклассник упал с лестничного пролета в школе Екатеринбурга, приехала скорая
17:12
Дмитрий Артюхов открыл новый арт-объект в Новом Уренгое. Видео
17:11
В Челябинске из-за наплыва студентов на треть снизилось число съемных квартир
17:10
За деньги и на благотворительность: где в Перми принимают одежду и вещи
17:02
Тюменские балерины примут участие в шоу на федеральном канале
17:02
Малыш-богатырь Амирлан появился на свет в Челябинской области
17:02
Экс-глава свердловского наркоконтроля Ергеледжи досрочно вышел на свободу
2
17:00
Москва вновь не верит слезам: каким получился сериал по мотивам легендарного советского кино
17:00
Военкор Коц раскрыл, что помогло Екатеринбургу избавиться от звания «город бесов»
17:00
В «Сургутнефтегазе» нашли замену топ-менеджеру, ставшему первым замом Богданова
17:00
Главам курганских округов запретили брать кредиты в банках. Инсайд
17:00
Курганцы зальются смехом в баре ночью. Афиша
16:59
Стало известно, когда в Перми построят съезд с улицы Данилихинской на Крисанова. Схема
16:57
Начался пожар на территории «Москва-Сити»
1
16:56
NBC: США хотят присвоить себе разработки Украины в обмен на оружие
1
16:54
Скончался старейший сотрудник журфака МГУ Михаил Шкондин
16:48
Рядом с «Москва-Сити» разгорелся мощный пожар
16:46
Названа вероятная причина авиакатастрофы в Подмосковье
16:45
Владелец «Теле-клуба» раскрыл дальнейшую судьбу площадки
16:45
Курганцы стали есть больше овощей и фруктов, но меньше мяса. Инфографика
3
16:40
Тюменские бизнесмены на месте СИЗО предложили построить высотки в стиле «Москва-сити»
2
16:38
Тренер уволился после критики ремонта школьной спортплощадки под Курганом
16:37
У водителя за рулем в центре Челябинска остановилось сердце. Видео
1
16:34
В Казахстане изъяли крупнейшую партию кокаина в истории страны
16:32
Организаторы Пермского марафона подготовили развлекательную программу
16:31
Пострадавшую в ДТП в Надыме девочку госпитализировали с травмами
16:30
В Бразилии обратились к Венгрии и Словакии с радикальным призывом по Украине
16:29
Глава ВТБ высказался о судьбе Пулково
16:29
Курганская ГАИ показала видео погони за 16-летней мотоциклисткой
16:27
Пермскому краю одобрили крупный кредит на оснащение особой экономической зоны
16:25
Волонтеры собрали 386 тонн мусора на Ямале
16:21
В ХМАО поставили памятник носу. Фото
16:16
МИД Беларуси заявил протест поверенному в делах Польши после задержания шпиона
16:15
Трамп объявил, что США потеряли Россию и Индию из-за Китая
1
16:15
Сосиски, пельмени и лапша: какую еду заказывают тюменские студенты
1
16:15
На место крушения самолета в Подмосковье вылетел СК
16:15
Тучи накроют Курган и Шадринск на выходных
16:15
Сетевое кафе закрылось в центре Кургана спустя три месяца работы. Фото
1
16:14
«Консолидация общества очень важна»: Штаб поддержки Дмитрия Махонина провел большую встречу
16:14
Купеческий дом XIX века в центре Екатеринбурга ушел с торгов за десятки миллионов
16:13
«Боль можно было измерить километрами»: сотрудники пермского МЧС взошли на Эльбрус. Фото
16:13
Суд со второй попытки отправил в колонию свердловского вице-мэра
16:11
Вице-премьер Великобритании Рэйнер ушла в отставку из-за скандала с налогами
16:09
Артюхов торжественно открыл обновленную стелу «Новый Уренгой». Видео
16:08
В Курганской области браконьер наловил пеляди почти на 700 тысяч рублей. Фото
16:07
Режиссер, работавший с Аглаей Тарасовой, назвал недоразумением ее задержание за наркотики
16:06
Глава ВТБ Костин ожидает снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы
16:05
Тюменским военным дали новую льготу
16:01
Мировые знаменитости устроят тусовку в Екатеринбурге
16:00
В Подмосковье рухнул самолет, погиб пилот
16:00
В Кургане землю, которую забрали у застройщика Бабочкина, продают по самой высокой цене. Видео
15:58
В Пермском крае в один день просились с двумя бойцами СВО из Нытвы
15:56
Путин готовится к онлайн-саммиту
15:55
Дело статусного силовика вернули в прокуратуру Свердловской области
15:54
Аналитики отметили необычную тенденцию на рынке новостроек в ЯНАО
15:54
Когда собирать баклажаны и как их хранить: полная инструкция от садовода
15:54
Al Jazeera: от санкций США и Европы погибли 38 млн человек
15:53
Звездный адвокат Жорин раскрыл вероятный срок, который грозит актрисе Тарасовой за наркотики
15:50
Стали известны подробности жуткой аварии на Лядовском тракте в Перми
15:49
В Тюменской области выявили очаг опасного заболевания свиней
15:49
Отменить оценки и убрать сторожиху: как ученицы Александровской гимназии в Кургане устроили бунт. Видео
15:48
В Подмосковье упал частный самолет, пилот, предварительно, погиб
15:47
Шашлыки и концерт: как в Кургане пройдет масштабная ярмарка на Троицкой площади
1
15:47
Минздрав Турции отреагировал на отравление россиян странной бактерией
15:46
Мальчик, которому Путин помог в Китае, из Дагестана
15:43
Бойфренд актрисы Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание за наркотики
15:36
Суд смягчил приговор бывшему мэру Дегтярска Пильникову
15:36
В Кургане завели новое дело из-за падения лесов на человека у гостиницы «Москва». Видео
15:34
С Зеленским провели переговоры по членству Украины в Евросоюзе
15:33
Тюменские власти назвали фейком информацию о вычетах из зарплат учителей
15:30
В Перми введут новый вид платных парковок
15:30
Курганские партии потратили почти все деньги из фондов на выборы в облдуму
15:26
Текслер дал важное поручение руководителю челябинского реготделения «Молодой гвардии» Уланову
15:23
Экс-полицейские из ЯНАО похитили свидетеля их беспредела и вывезли в Тюмень
15:22
Ямалец набрал ведра белых грибов и рассказал где. Фото
15:22
Россиянам дадут доступ к ряду сервисов в периоды ограничения интернета
15:21
Чиновникам подведов депмолодежи ЯНАО проиндексируют оклады
1
15:20
Обладатель «Грэмми» и мировая звезда летят в Екатеринбург
1
15:20
Топы ХК «Автомобилист» дали болельщикам смелое обещание. Фото
15:18
Войска РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР
15:18
Задержанную за наркотики актрису Тарасову хотят отправить под домашний арест
15:15
В Тюмени изымают землю ради реконструкции городской магистрали
15:13
Двести квадратных метров повреждено: в Надыме ликвидирован пожар в цветочном магазине. Видео
15:13
Самое дорогое жилье показали в Екатеринбурге. Фото
1
15:13
В Пермском крае резко растет число пострадавших от укусов клещей
15:11
В Екатеринбурге открылась новая детская поликлиника. Фото
15:10
Врач объяснил, почему у Трампа появились странные синяки на теле
15:10
«Россия не может вмешиваться»: почему глава НАТО лукавит в вопросе размещения войск альянса на Украине
15:06
Мэра из ХМАО поймали пьяным за рулем
15:03
Раскрыты детали задержания звезды «Беспринципных» Тарасовой в Домодедово
15:00
Урожай грибов в Курганской области: где искать белые грибы, лисички и грузди. Карта
14:58
В Курганской области назвали рабочие места, где больше всего платят в регионе. Инфографика
14:58
На Ямале пользователи жалуются на недоступность «Госуслуг»
14:58
Центробанк продлил ограничения на снятия иностранной валюты
14:58
Тюменец создал украшение для Егора Крида, который тот надел на концерте в «Лужниках»
14:54
В Надыме Mazda сбила ребенка на самокате
14:52
Песков заявил, что никому нельзя верить
14:51
NBC: США планируют взять под контроль буферную зону на Украине
14:49
Названы три сферы в Курганской области, где сотрудники получают зарплату меньше всех в регионе. Инфографика
14:47
В Пермском крае стартовало бесплатное обучение на управленцев среди участников СВО. Фото
14:45
Капитан ГУФСИН по Пермскому краю Василий Мазунин погиб в боях за Макеевку
14:42
Силовики ищут еще одного участника захвата бизнес-центра в Екатеринбурге. Фото
14:39
В Надыме загорелся цветочный магазин
14:38
Песков назвал Трампа циничным
14:38
Звезду «Интернов» поймали с наркотиками в Домодедово
14:37
ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и военные аэродромы ВСУ
14:37
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
14:36
У подножия уникального свердловского храма пройдет масштабный фестиваль
14:36
В Донбассе воссоздадут святыню, уничтоженную обстрелами ВСУ
14:34
Хозяев ротвейлера, набросившегося на мать с сыном в Екатеринбурге, наказали крупным штрафом
14:32
Путин назначил нового посла в Узбекистане
14:31
Врач из ХМАО спас жизнь пациенту в свое первое дежурство
1
14:30
Как в Тюмени выглядят гаражи, где придавило плитой подростка. Фото, видео
14:30
Родителям подростков, поджегшим трубы в Кургане, грозит возмещение ущерба. Инсайд
14:28
Россия освободила четыре населенных пункта за неделю
14:27
Отрекшийся от США Шуфутинский получил российское гражданство
14:27
ВСУ за неделю потеряли почти 10 тысяч человек
14:27
Мэрия поставила условия незаконному бизнесу в центре Екатеринбурга
14:21
В ХМАО подростки угрожали продавцу ножом
14:21
Журналист Карлсон назвал Путина «самым эффективным лидером» в мире
14:18
Синоптик пообещал пермякам теплые выходные
14:17
Российские войска освободили Марково в ДНР
14:16
Медсестра больницы Курганской области отсудила досрочную пенсию
14:13
Режиссер Федор Федотов покинул Пермский театр оперы и балета
14:12
Путин провел встречу с главой Камчатки Владимиром Солодовым. Видео
14:12
В России собираются открыть еще два аэропорта после Геленджика
14:12
В Челябинске в выходные детей зовут на косплей-фестиваль, мастер-классы и иммерсивную экскурсию. Афиша
14:10
В курганском округе назвали сроки подготовки к отопительному сезону
14:08
Путин назначил Ерхова послом РФ в Узбекистане
14:06
В Курганской области сократилось количество пассажиров в автобусах. Инфографика
1
14:05
Путин освободил двух послов России от своих должностей
14:04
Свердловчанам рассказали, когда прививка от гриппа бесполезна
14:04
Песков раскрыл, состоится ли второй раунд переговоров Путина и Трампа
13:59
Проблемой водителей со штрафами на сотни тысяч занялся челябинский омбудсмен
13:56
Пермские ученые объяснили, чем опасны кроксы
1
13:56
Свердловчан предупредили, где могут скрываться сбежавшие из СИЗО террористы
1
13:54
В Краснодарском крае предотвращен теракт
13:52
В ближайшее время ожидается вторая встреча Путина и Трампа
13:50
Больница на колесах: в Шадринске ездит мобильный пункт здоровья. Фото
4
13:49
Правительственная гостиница в ЯНАО может стать пятизвездочной: что мешает
13:48
Около 100 беспилотников атаковали Белгородскую область
13:48
Сколько готова заплатить биомать из Екатеринбурга тюменской сурмаме, решившей оставить больного малыша себе
13:44
На дорогах Челябинска установят больше камер с искусственным интеллектом
13:44
Путин освободил от обязанностей посла России в Узбекистане
13:44
«Весь полон воды, арматура ржавая»: Лошкин посетил площадку в челябинском парке, где уберут Гулливера. Видео
13:41
Путин освободил посла России в Турции от должности
13:39
Депутат гордумы Ботов: фестиваль «RT.Док» в Челябинске укрепил связь общества с героями СВО. Фото, видео
13:39
За месяц в ХМАО резко подорожал бензин
2
13:38
Экс-главу компании осудили за хищение 40 млн рублей по госконтрактам Минобороны
13:38
Суд закрыл процесс о взыскании 925 млн с вице-губернатора Белгородской области
13:37
Где в Тюмени пожарить шашлыки в последние теплые дни. Карта
13:35
Глава МИД Германии назвал терроризмом подрыв «Северных потоков»
13:33
На ВЭФ заявили, что через год рынок онлайн-заказа услуг вырастет до 27 триллионов рублей
13:32
В Новом Уренгое устроят массовый заплыв на День города
13:32
Путин провел встречу с Солодовым на полях ВЭФ
13:32
Лариса Долина споет пять песен поэтессы из Кургана
13:31
Мангальная и скейт-парк: что курганцы мечтают увидеть на месте бывшего парка динозавров в ЦПКиО. Видео
13:30
Омбудсмен Азербайджана сообщил о встрече задержанных россиян с семьями
13:30
Главный специалист курганской АТИ завоевала два титула на международном конкурсе красоты. Фото
1
13:30
Курганские термы выплатят 200 тысяч посетительнице за травму на скользком полу
13:27
В Нижневартовске отремонтируют парковку аэропорта
13:25
В Свердловской области резко выросла заболеваемость коронавирусом
13:24
Бизнесмен из Екатеринбурга планирует построить индустриальный парк в Перми
13:22
Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко
13:16
«Я-русский»: Стивен Сигал сделал признание на пленарном заседании ВЭФ. Видео
13:16
В Тюменской области упадет фрагмент ракеты «Глонасс-К»
13:15
В Кремле отреагировали на призыв Трампа к Европе прекратить закупки нефти из РФ
13:15
Ухамаздалась, пехло и шабала: какие необычные слова есть у шадринцев. Видео
2
13:10
В Пермском крае продается завод по производству безалкогольных напитков
13:08
Два БПЛА сбиты над Азовским морем
13:07
Глава ВТБ обнадежил россиян по поводу ключевой ставки
13:07
В Госдуме рассказали об увеличении размера средней зарплаты в России
13:06
Метзавод Златоуста после публикации URA.RU передумал сокращать сотрудников
13:05
В Кургане улицу Куйбышева временно перекроют для движения у спорткомплекса «Молодежный»
13:05
Захарова рассказала подробности о безвизе с Китаем
13:04
Звездопад Персеиды в сентябре: как увидеть падающие звезды и как они повлияют на жизнь
13:00
Угрожал ножом и пугал посетителей: что известно о тюменце, сжегшем свою одежду у ТЦ
13:00
Песня курганской группы «Цветень» стала саундтреком сериала «Хутор» с Куценко
12:59
Германия призвала европейские страны передать Киеву важные виды вооружения
12:59
Пермский театр оперы и балета после перерыва возвращается в конкурс «Арабеск»
12:51
В центре Кургана снесут дома под строительство 25-этажек. Карта
5
12:50
Захарова раскрыла суть выступления Путина на ВЭФ
12:50
Выбран подрядчик для строительства сквера на месте бывшей инфекционки в Перми
12:47
Стивен Сигал оценил пленарное заседание ВЭФ с Путиным
12:47
ММК подвел итоги первого этапа «охоты на риски»
12:44
Российский бизнес сделает авиаперелеты более экологичными
12:42
Путин провел встречу с Кожемяко
12:40
Названа оценка работы Владимира Путина со стороны россиян
12:40
На Западе рассказали о сходстве мнений Путина и Трампа по Украине
12:38
Тюменская суррогатная мать не хочет отдавать больного ребенка «родителям» из Екатеринбурга
1
12:36
Профессии будущего под открытым небом: шадринцев приглашают на площадки для детей и родителей. Афиша
1
12:36
Таможенники сорвали «золотую аферу» на 267 млн рублей на границе с Китаем
12:35
В ХМАО пришло бабье лето
12:35
Из реки Миасс в Челябинске извлечено более 360 тысяч кубометров ила. Фото
1
12:34
Пьяных вахтовиков сняли с поезда в Тюмени
12:33
Челябинцы больше всех россиян хотят приобрести жилье в Екатеринбурге
12:33
На Ямале завершается завоз топлива в отдаленные поселения
12:32
На Солнце произошла новая вспышка
12:29
70 бывших мигрантов отправились на СВО из Пермского края
12:28
В работе приложения Альфа-Банка зафиксированы сбои
12:24
Челябинский контрактник забил собутыльника, ему назначили восемь лет колонии
12:23
Как строился крытый Некрасовский рынок в Кургане, который не могут открыть несколько лет
12:20
Власти Кургана объяснили, зачем ставят новые светофоры на Станционной. Карта
4
12:18
Что известно о состоянии ребенка, которого извлекли из-под завалов в Тюмени
12:18
Зараженные розы из Нидерландов завезли в Екатеринбург
12:13
Путин дал главный политический прогноз
12:13
В Новом Уренгое на два дня запретят продавать алкоголь
12:12
Пленарное заседание ВЭФ завершилось, продлившись почти 3 часа
12:11
В Пермском крае создадут особые зеленые территории, на которых разрешат застройку
12:09
Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет
12:09
Россия собрала рекордный объем урожая зерна
12:07
День финансиста 8 сентября 2025: красивые картинки и поздравления
1
12:05
Захарова оценила «словарь вежливого человека» Путина
12:02
Путин рассказал о росте расходов российского бюджета
12:00
Нейросети могут начать формировать российский бюджет
12:00
Юбилей Нового Уренгоя отметят в пасмурную и дождливую погоду. Инфографика
11:57
В Челябинске осудили участника ОПГ, занимающейся поставкой оружия по РФ
11:55
Путин высказался о стагнации экономики России
11:53
В Челябинске только 29% жителей согласны на серую зарплату
11:52
Силовики нагрянули в хостел с мигрантами в Екатеринбурге. Фото
11:51
Полиция накажет сургутянина, чей сын катался на питбайке по школьному крыльцу. Видео
11:50
Коми-пермячка стала «Народным мастером России». Фото
11:50
Путин: чем больше люди зарабатывают, тем лучше. Видео
1
11:50
Путин назвал правильного украинского политика
11:48
Путин ответил на просьбы Киева выехать на переговоры за пределы России
1
11:46
Тюменские справделивороссы вступились за арестованного главреда своей партгазеты
1
11:45
Курганскому вице-губернатору добавили обязанностей, чтобы контролировать премии
2
11:43
Путин рассказал, что Россию не устраивает в политике Киева
11:38
Путин оценил риски России превратиться в «сырьевого партнера»
11:38
Объем стройки в Свердловской области достиг рекордных масштабов
11:38
Путин ответил Трампу, выразившему желание провести диалог
11:33
Путин: гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины
11:33
В Новом Уренгое азербайджанец обманывал жителей, желающих купить права
11:32
Путин признал право Украины на вступление в ЕС
11:30
Тюменец разделся догола и поджег одежду возле ТЦ. Видео
11:30
В Кургане завод выплатит почти семь миллионов семье погибшего рабочего
11:29
Путин рассказал о просьбах Киева
11:26
После вмешательства Замгенпрокурора в Мегионе отремонтировали дорогу
1
11:26
Путин высказался о вводе войск Запада на Украину
11:26
Путин назвал лучшее место для переговоров между Россией и Украиной
11:25
Курган перейдет на чистый воздух: правительство утвердило комплексный экологический план
3
11:25
Путин рассказал о реакции на решение Китая ввести безвиз
11:22
Жуткое ДТП произошло рядом с Лядовским трактом в Перми. Видео
11:15
Жители УрФО и Пермского края смогут оформлять визы в Индию в Екатеринбурге
11:15
Путин рассказал о полученных просьбах от Киева начать разговор
11:14
Россиянам станет проще оплачивать услуги и товары в Китае
11:14
В Челябинской области водитель врезался в дерево и погиб на месте. Видео
11:13
В Пермском крае рухнули цены на популярные модели автомобилей
11:12
Названа область для крепкого сотрудничества России и США
11:11
Экс-главу челябинской правительственной корпорации Атаманченко ждет суд
1
11:11
Губернатор Шумков рассказал о скором завершении строительства дороги к новой школе. Фото
4
11:10
Путин ответил на просьбу Трампа о разговоре
11:08
В Новом Уренгое байкер на мотоцикле влетел в две иномарки. Фото
11:07
Тюменские спасатели достали из-под завалов 12-летнего ребенка. Фото
11:07
Путин: российский орел ни от кого не отворачивался. Видео
11:07
Новая авиакомпания запустила прямые рейсы для пермяков в Шарм-эль-Шейх
11:03
Новостройки Челябинска подешевели на 26%. Инфографика
11:03
«Срочное собрание в Е1, журналист ушел в отпуск»: в медиатусовке зреет скандал из-за поворота в деле Аллаярова
11:02
Путин объяснил значимость газопровода «Сила Сибири-2»
11:00
В ХМАО экс-сотрудник Фонда капремонта пойдет под суд за взятку от бизнесмена
1
11:00
Яркие, красивые, неспящие: в кабаре Кургана отбирают девушек на зарплату до 90 тысяч
1
11:00
Задержки рейсов в России 5 сентября: информация к этому часу
10:59
Путин сообщил о сильном желании американских компаний сотрудничать с Россией
10:59
Камчатский губернатор отказался от агитации в разгар землетрясений
10:55
В центре Челябинска пройдет акция по сдаче крови
10:54
Путин: цены по «Силе Сибири-2» формируются так же, как и для поставок в Европу
10:50
В Кургане ФСБ задержала мужчину, призывавшего к теракту в отношении политика
10:49
Монголия готова запустить газопровод «Сила Сибири-2»
2
10:46
Новая страна захотела сотрудничать с БРИКС
10:45
Штрафы на полмиллиона: в Челябинске водители ежедневно 241 раз попадаются за выезд на выделенки
1
10:43
В Кунгуре спасатели поймали змею, заползшую в здание. Фото
10:40
В результате пожара в Тюменском районе погиб человек. Фото
10:40
На курганской «Рублевке» впервые появится мурал. Фото
10:39
Свердловчанка скончалась на глазах у детей
10:38
Путин: запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет
10:36
В Красногорском годами не расселяют рассыпающиеся дома. Фото, видео
10:36
Свердловскому бойцу не засчитали два года, которые он воевал на СВО
10:33
Путин раскрыл, когда компании из Европы вернуться в Россию
10:32
Премьер Лаоса поздравил Путина с успешным проведением ВЭФ
10:31
Свердловчанам рассказали, как получить повышенную скидку при оплате проезда
10:30
Из колонии вышел свердловский бизнесмен, закопавший партнера
10:26
Путин: Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, особенно с друзьями
10:26
Курганские грибники встретили в лесу ядовитую гадюку. Фото
10:20
Путин: в России уровень бедности упал на 4%
10:19
Путин рассказал, куда смотрит двуглавый орел России
10:19
На челябинку, бросившую детей в квартире с собакой, возбуждено уголовное дело
10:16
В ХМАО начался суд над экс-полицейской, фиктивно прописавшей почти 4 тысяч мигрантов
10:15
В челябинском ТРК зоовыставки кошек и попугаев после наказания стали легальными
10:15
«Медведь он и есть медведь»: Путин охарактеризовал роль России в мире
10:15
У жителей ХМАО стали популярны новые направления для покупки жилья в России
10:13
В новом здании Пермской галереи начали монтировать выставочное оборудование
10:12
Из-за безалаберности аграриев в Курганской области земли все больше заражаются опасными вредителями
2
10:10
Министр транспорта РФ дал обещание пермякам по поводу телетрапов в аэропорту
10:09
Путин: сейчас женщины рожают и после 35 лет
10:08
Названа причина пожара, унесшего жизни троих детей в свердловской деревне. Фото
10:07
Ямальского бизнесмена осудили по трем статьям за покупку крупной партии алкоголя
10:06
Путин сообщил о новых мерах по ипотеке
10:05
В Тюмени мужчина открыл огонь по подросткам. Видео
10:02
Путин: на Дальнем Востоке должны создать условия, чтобы люди хотели жить
10:00
Музыкальные вечера, тематические вечеринки и экскурсии: что предлагают пермякам на прогулках по Каме
09:59
В Кургане временно отключат воду в элитном микрорайоне. Список
09:58
Вологодского губернатора Филимонова вызвали на бой из-за паводка. Видео
09:57
Российская молодежь активно переезжает на Дальний Восток
09:55
Путин рассказал о зарплатах на Дальнем Востоке
09:54
На Ямале ликвидировали огромную свалку мусора
09:54
Промышленный бум: история домов Кургана от маслоделия до национализации и супермаркета. Фото, видео
2
09:53
Стало известно, когда и в каком порядке включат отопление в Екатеринбурге
09:52
Руководитель челябинского Народного фронта Рыжий стал наставником по УрФО
09:52
Власти перейдут к новому этапу развития Дальнего Востока
2
09:47
Свердловчанку наказали за помощь украинским сектантам
09:44
Путин анонсировал введение преференций для бизнеса на Дальнем Востоке и Арктике
09:44
Путин: Россия будет развивать Трансарктический коридор
09:40
Песков: военные КНДР размещены только на территории России
09:37
Из Тюмени запустили прямые рейсы в Узбекистан
09:36
В ЯНАО автомобиль такси упал с моста в болото
09:35
Россия планирует строительство мостов в Северную Корею
09:33
Путин раскрыл планы по модернизации БАМа и Транссиба
09:30
Салехарду 430 лет: концерты, шоу, экстрим, спектакли, чаепитие, ярмарки, угощения, звезды
09:29
Путин назвал приоритет России в XXI веке
09:20
Челябинский ХК «Трактор» сразится с ярославским «Локомотивом» за Кубок открытия
09:18
Путин объяснил почему ЦБ не снижает ключевую ставку
1
09:14
В Тюменской области начался отопительный сезон
09:12
МО РФ: 92 БПЛА уничтожены за ночь над регионами
09:07
Участники ВЭФ встали в очередь за фотографией со Стивеном Сигалом. Видео
09:06
«Не для капитуляции»: зачем Путин пригласил Зеленского в Москву — главные заявления Пескова на ВЭФ-2025
09:04
Назван виновник затягивания урегулирования на Украине
09:01
Тульскую область атаковали беспилотники ВСУ
09:00
Фракция ЛДПР в Заксобрании ЯНАО: за северян, за справедливость, за будущее: Выборы 2025
08:58
В Кремле сообщили, зачем Путин пригласил Зеленского в Москву
08:58
В Кремле сообщили, с кем Путин готов встретиться для переговоров по Украине
08:48
В Перми рядом с топовым вузом сдают квартиры по рекордно низким ценам. Фото
08:45
Глава Татарстана Минниханов оценил риски зависимости России от Китая
2
08:45
Жители челябинского села из-за воды цвета лужи мыться ходят в соседний поселок. Фото
08:38
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике
08:33
Песков: между спецслужбами США и РФ есть каналы общения
08:30
Как зайти в электронный дневник через «Госуслуги»: инструкция для свердловских родителей
08:30
Тифозный карнавал и детский сифилис: какие эпидемии пережили курганцы и как спасались от смертельных болезней
08:20
Вице-мэр из ХМАО, у которого сын угодил в скандал с наркотиками, уходит в отставку
08:19
Ушаков раскрыл детали предстоящего визита Ким Чен Ына в Россию
1
08:14
Диалог сквозь железный занавес: как СССР и США наводили телемосты
08:10
Песков раскрыл главное требование Путина к Киеву
08:07
Песков рассказал, как Путин оценил работу Мединского на переговорах
08:07
После пожара в свердловской деревне, в котором погибли трое детей, СК возбудил уголовное дело
08:06
Беспилотники ВСУ атаковали Рязанскую область
08:05
Строительство пешеходной подземки в Тюмени отложили из-за новых правил
08:00
Тюменскую область накроют дожди
07:56
Песков рассказал о подготовке ко встрече Путина и Зеленского
07:56
Россия может возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле
1
07:45
В Кургане готовят масштабные проекты на месте бывшего парка динозавров в ЦПКиО. Фото, видео
4
07:44
Минтранс: Россия и Китай обсуждают взаимное признание водительских прав
07:44
ВСУ атаковали Ростовскую область
07:40
«Гонок больше не будет»: в Тюмени не смогли продать проект ивент-парка «Алебашево». Эксклюзив
1
07:35
В Перми определились со сроками проектирования Парка Победы
07:35
Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ: карта СВО на Украине 5 сентября
07:32
В Кремле высказались о гарантиях безопасности для России и Украины
07:25
В Челябинск на День города вернется летняя погода. Скрин
07:23
Свердловчане увидят уникальное лунное затмение
07:22
Месси сделал дубль в возможном последнем матче за сборную Аргентины
07:19
Трамп выступит с обращением из Овального кабинета
07:17
В «Росатоме» рассказали об укреплении ядерной триады России
07:14
«Известия»: НАТО под началом Британии обостряет угрозы для России в Арктике
07:11
Песков рассказал о темах выступления Путина на ВЭФ
07:10
Трамп выступит с экстренным обращением
1
07:09
Самолеты Венесуэлы пронеслись рядом с американским военным кораблем
07:04
В райцентре ЯНАО запустят бесплатный автобус для гостей фестиваля
07:03
Когда в Екатеринбурге прекратятся дожди и придет потепление
07:00
Курганская учительница предложила исключить большие произведения из школьной программы
6
06:58
В Кремле ответили на желание Трампа переговорить с Путиным
06:57
В Госдуме выступили за отмену транспортного налога
2
06:53
Пожар в Луганске и массовые перехваты дронов над Воронежской областью: карта атак БПЛА на 5 сентября
06:49
Южная Корея, США и Япония проведут трехсторонние учения
06:45
BBC: в лиссабонской трагедии не пострадали туристы из России
06:45
Россиянам рассказали, что будет с ценами на рыбу и икру
06:42
Путин запустил новый финансовый хаб на Дальнем Востоке
06:40
За кражу металлолома работнику предприятия в ХМАО грозит два года тюрьмы
06:36
Краснов ответил, будет ли он защищать бизнес, если его утвердят главой ВС РФ
06:32
Раскрыто содержание письма Путина Ким Чен Ыну
06:31
Соболенко вышла в финал US Open
06:30
Федерация альпинизма поспорила с Боней, заявившей о гибели пермской альпинистки Наговициной
1
06:28
США впервые с 1992 года купили у России куриные яйца
06:11
Байдену вырезали куски кожи из-за раковых клеток
06:09
Kurier: встреча в Париже подтвердила раскол в ЕС по Украине
2
06:01
WSJ: США работали над планом размещения европейских войск на Украине
06:01
Число двоечников по математике в Курганской области выросло почти вдвое за год
3
05:45
В Госдуме предложили компенсировать льготникам из Москвы траты на лекарства
05:41
В сентябре зацвели подснежники и сирень в Курганской области. Фото
05:40
Трое детей погибли при пожаре в свердловской деревне
05:34
В первые выходные сентября на Ямале будет тепло
05:19
В Госдуме хотят компенсировать расходы на лекарства пенсионерам
05:19
«Коалиция желающих» обсудила новые санкции, Трамп подытожил встречу фотографией с Путиным: главное о саммите
1
05:07
Школьники в Курганской области стали хуже разбираться в Конституции и правах человека
05:06
Россиянам раскрыли, что можно предпринять на фоне грядущего подорожания доллара
04:53
Штрафы для родителей за неисполнение своих обязанностей увеличили
2
04:41
В Тюмени таксист жестоко избил подростка за просьбу сделать музыку тише
1
04:34
Впервые в истории однополая* пара выступит в танцах на льду в Финляндии
04:25
В Курганской области упали результаты ЕГЭ по русскому языку. Скрин
04:22
ПВО отразила атаку семи дронов ВСУ в небе над Россией
04:19
Учителям в Прикамье предложили отказаться от слов про буллинг и толерантность
04:14
Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбиты около 10 БПЛА
03:42
Аналитики массово прогнозируют снижение ставки ЦБ до 16% уже в сентябре
1
03:36
Строившая «Лахта Центр» компания продает свой крупный ТЦ в ХМАО
03:32
Отдых в бархатный сезон в России подорожал на 6-13%
03:31
Fox News: Трамп переименовывает Пентагон в «Министерство войны»
03:18
«Ведомости»: в пользу государства обратят невостребованный на таможне транспорт
03:05
Сотрудница курганского гипермаркета стала вице-мисс на международном конкурсе красоты. Фото
02:57
Свердловчанин угодил в больницу после укуса ядовитой змеи. Фото
2
02:50
Ряд стран Европы присоединился к санкциям ЕС против России
02:48
На Ямале создают единую бесплатную сеть Wi-Fi
02:34
Сбербанк ждет сильного снижения ставки ЦБ в сентябре
02:25
В Пермском крае завершен сезон дождей
02:24
Ил-76 МЧС России вылетел в Афганистан с поставкой гуманитарной помощи
02:12
Боец две недели полз в зоне СВО до позиций ВС России
02:03
Уиткофф: Трамп все еще хочет встречи с Путиным и Зеленским
02:02
Уже три страны ЕС отказались дать Украине войска в рамках гарантий безопасности
01:54
Трамп после беседы с лидерами ЕС опубликовал фото с Путиным
01:32
В ХМАО откроется новая экотропа: жителей ждет массовый забег и розыгрыш велосипеда
01:18
БПЛА Украины пытался ударить по складу с ГСМ на окраине Луганска
01:17
Bloomberg: «Коалиция желающих» собирается превратить Украину в дикобраза
01:17
TWZ: Азербайджан заподозрили в передаче Украине истребителей
01:15
Ветеран «Альфы» Гончаров: диверсантов ВСУ в России возможно распознать
01:13
В трех регионах РФ введены режимы беспилотной опасности: онлайн-трансляция
01:02
Названы лучшие и худшие школы в Курганской области по результатам ЕГЭ. Инфографика
00:55
Ограничения на использование воздушного пространства ввели в Пензенской области
00:52
Стало известно, где отдыхали пермяки летом 2025 года
00:49
Наглого грабителя, избившего водителя автобуса, задержали в Екатеринбурге
1
00:45
Трамп использует переговоры по Украине с ЕС для давления на своего главного конкурента
00:23
В МЧС раскрыли, есть ли угроза обрушения дома в Астрахани из-за трещины
00:18
Тюменцев напугал монстр в лифтах. Фото
1
00:12
Сборные России и Иордании по футболу сыграли вничью
00:07
Уголовное дело Мацоцкого закрыли, бизнесмен оказался непричастен к преступлению
00:01
КГБ Белоруссии задержал поляка с секретными документами по учениям с Россией