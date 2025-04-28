В Сирии из могилы украли останки отца Башара Асада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Могилу отца Башара Асада осквернили, останки увезли
Могилу отца Башара Асада осквернили, останки увезли Фото:

В Сирии неизвестные достали останки бывшего президента Хафеза Асада, отца Башара Асада. Где сейчас находятся эти останки неизвестно. 

«Захоронение бывшего президента Хафеза Асада было раскопано. Могила, которая превратилась в черную яму, оказалась пустой. Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — сообщает телеканал Syria TV. По сообщению местных жителей, могилу осквернили мужчины в военной форме. 

Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год. Тело было похоронено родном городе Асада Кардахе. Над могилой поставили мавзолей. В конце 2024 года усыпальницу осквернили. 

Оппозиционные группировки захватили власть в Сирии 8 декабря. Башар Асад покинул страну с семьей. Он получил убежище в России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сирии неизвестные достали останки бывшего президента Хафеза Асада, отца Башара Асада. Где сейчас находятся эти останки неизвестно.  «Захоронение бывшего президента Хафеза Асада было раскопано. Могила, которая превратилась в черную яму, оказалась пустой. Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — сообщает телеканал Syria TV. По сообщению местных жителей, могилу осквернили мужчины в военной форме.  Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год. Тело было похоронено родном городе Асада Кардахе. Над могилой поставили мавзолей. В конце 2024 года усыпальницу осквернили.  Оппозиционные группировки захватили власть в Сирии 8 декабря. Башар Асад покинул страну с семьей. Он получил убежище в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...