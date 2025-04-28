В Сирии из могилы украли останки отца Башара Асада

В Сирии неизвестные достали останки бывшего президента Хафеза Асада, отца Башара Асада. Где сейчас находятся эти останки неизвестно.
«Захоронение бывшего президента Хафеза Асада было раскопано. Могила, которая превратилась в черную яму, оказалась пустой. Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — сообщает телеканал Syria TV. По сообщению местных жителей, могилу осквернили мужчины в военной форме.
Хафез Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год. Тело было похоронено родном городе Асада Кардахе. Над могилой поставили мавзолей. В конце 2024 года усыпальницу осквернили.
Оппозиционные группировки захватили власть в Сирии 8 декабря. Башар Асад покинул страну с семьей. Он получил убежище в России.
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