Белый дом: у Трампа растет разочарование Россией и Украиной

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Трамп заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира
Трамп заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп начинает испытывать разочарование касательно мирного соглашения России и Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

«Обещанное еще в начале срока мирное соглашение так и не было достигнуто, и президент начинает испытывать разочарование», — передает Белый дом. По сообщению Вашингтона, РФ и Украина должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса. 

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Президент США Дональд Трамп начинает испытывать разочарование касательно мирного соглашения России и Украины. Об этом сообщили в Белом доме. «Обещанное еще в начале срока мирное соглашение так и не было достигнуто, и президент начинает испытывать разочарование», — передает Белый дом. По сообщению Вашингтона, РФ и Украина должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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