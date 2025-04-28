Белый дом: у Трампа растет разочарование Россией и Украиной

Трамп заявил, что Россия и Украина должны достигнуть мира
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент США Дональд Трамп начинает испытывать разочарование касательно мирного соглашения России и Украины. Об этом сообщили в Белом доме.
«Обещанное еще в начале срока мирное соглашение так и не было достигнуто, и президент начинает испытывать разочарование», — передает Белый дом. По сообщению Вашингтона, РФ и Украина должны начать переговоры, чтобы выйти из кризиса.
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