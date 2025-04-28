Курганское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» может остаться без представительства в Курганской областной думе нового созыва. Об этом сообщили источники URA.RU, связанные с региональным парламентом. По словам собеседников агентства, бизнесмен Роин Цховребов, который сейчас представляет партию в облдуме, на выборы 14 сентября 2025 года идти не планирует.
«Встреча лидера партии Сергея Миронова с властями региона не дала положительных результатов. Без Роина Цховребова партия лишается ресурсного кандидата. Новых заметных и перспективных альтернатив у эсеров нет», — отмечают инсайдеры.
Попытку пройти в думу предпримет оппозиционер Яков Сидоров, примкнувший к рядам эсеров в 2024 году, но его позиции осложняются конкуренцией с сильными соперниками. На Железнодорожном округе, по которому он планирует идти — выдвинутся ресурсный застройщик Евгений Сергеев и общественница Ольга Дружинина. Кроме того, возможно участие в выборах регионального лидера эсеров и экс-депутата гордумы Валерия Державина, владеющего медклиникой, однако источники считают, что его уровень узнаваемости среди избирателей невысок.
Корреспондент URA.RU для уточнения информации по теме созвонился с Валерием Державиным. Он не мог говорить в момент звонка и попросил связаться позднее. После получения комментария лидера эсеров новость будет дополнена.
Ранее URA.RU писало о визите лидера «Справедливой России» и депутата Госдумы Сергея Миронова в Курган. По мнению политических инсайдеров, поездка не привела к значимому усилению позиций партии в регионе. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года.
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