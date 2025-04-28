Организаторам незаконной экскурсии в Москве вынесли приговоры

Мещанский суд Москвы вынес приговор организаторам незаконной экскурсии по реке Неглинной в столице, в результате которой погибли люди. Бизнесмен, глава компании «Спутник» Александр Ким и экскурсовод Никита Дубас будут отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Вынесен приговор по уголовному делу о гибели людей на незаконной экскурсии по реке Неглинной в Москве <...> Приговором суда Дубасу назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Киму — в виде 5,5 лет лишения свободы», — передает telergam-канал СК слова Петренко. Она уточнила, что обвиняемые направлены для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.
Следствием установлено, что Дубас организовал нелегальные экскурсии в подземные коллекторы исторического центра Москвы. Руководители компаний «Спутник» и ООО «Авангард» Ким и Александр Лазовский, а также владелец сайта «Tripster» Борис Плотица размещали объявления об этих экскурсиях и скрывали их незаконность. Во время одной из экскурсий по реке Неглинной 20 августа 2023 года семь человек погибли.
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