Раскрыты подробности убийства головореза, за которое арестовали авторитета из Екатеринбурга

СКР: Авторитет Горшунов убил екатеринбуржца и спрятал тело в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, снег, зима, лес, парк
Тело Юрия Чуприянова закопали в лесу в феврале 2013-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов

Следователи рассказали подробности похищения и убийства участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году. По обвинению в этих преступлениях был арестован авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР.

По версии следствия, Чуприянова похитили утром 9 февраля 2013 года из подъезда дома по улице Московской. «Потерпевшего вывезли на автомобиле и убили, после чего его тело сокрыли в лесном массиве у трассы Екатеринбург-Серов», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что между Чуприяновым и Горшуновым мог произойти конфликт из-за долей в «Золотом яблоке». Такую версию выдвинули близкие Юрия.

О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на Рублевке в Москве. СК предъявил ему обвинения по ст. 126 УК РФ (похищение) и 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в следственный изолятор до 26 июня. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи рассказали подробности похищения и убийства участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году. По обвинению в этих преступлениях был арестован авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР. По версии следствия, Чуприянова похитили утром 9 февраля 2013 года из подъезда дома по улице Московской. «Потерпевшего вывезли на автомобиле и убили, после чего его тело сокрыли в лесном массиве у трассы Екатеринбург-Серов», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что между Чуприяновым и Горшуновым мог произойти конфликт из-за долей в «Золотом яблоке». Такую версию выдвинули близкие Юрия. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на Рублевке в Москве. СК предъявил ему обвинения по ст. 126 УК РФ (похищение) и 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в следственный изолятор до 26 июня. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...