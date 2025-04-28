Раскрыты подробности убийства головореза, за которое арестовали авторитета из Екатеринбурга

СКР: Авторитет Горшунов убил екатеринбуржца и спрятал тело в лесу

28 апреля 2025 в 19:24 Размер текста - 17 +

Тело Юрия Чуприянова закопали в лесу в феврале 2013-го (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU новость из сюжета На Рублевке задержан екатеринбургский авторитет Горшунов Следователи рассказали подробности похищения и убийства участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году. По обвинению в этих преступлениях был арестован авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР. По версии следствия, Чуприянова похитили утром 9 февраля 2013 года из подъезда дома по улице Московской. «Потерпевшего вывезли на автомобиле и убили, после чего его тело сокрыли в лесном массиве у трассы Екатеринбург-Серов», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что между Чуприяновым и Горшуновым мог произойти конфликт из-за долей в «Золотом яблоке». Такую версию выдвинули близкие Юрия. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на Рублевке в Москве. СК предъявил ему обвинения по ст. 126 УК РФ (похищение) и 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в следственный изолятор до 26 июня. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи рассказали подробности похищения и убийства участника екатеринбургской ОПГ «Центр» Юрия Чуприянова в 2013 году. По обвинению в этих преступлениях был арестован авторитетный бизнесмен Сергей Горшунов, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР. По версии следствия, Чуприянова похитили утром 9 февраля 2013 года из подъезда дома по улице Московской. «Потерпевшего вывезли на автомобиле и убили, после чего его тело сокрыли в лесном массиве у трассы Екатеринбург-Серов», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что между Чуприяновым и Горшуновым мог произойти конфликт из-за долей в «Золотом яблоке». Такую версию выдвинули близкие Юрия. О задержании Горшунова стало известно 26 апреля. Силовики поймали его в коттедже на Рублевке в Москве. СК предъявил ему обвинения по ст. 126 УК РФ (похищение) и 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в следственный изолятор до 26 июня. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.