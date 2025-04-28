На дорогах Екатеринбурга запечатлели рэпера Витю АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) на тюнингованном Porsche с блатными номерами А047КА на московском регионе. Кадрами с люксовой иномаркой поделились горожане в Telegram.
Гостюхина заметили, когда он направлялся в Березовский, откуда сам родом. Снимающим его фанатам музыкант махал, а самым удачливым удалось сфотографироваться с ним.
Ранее URA.RU писало о райдере артиста, куда входят автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель. Для безопасности Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками.
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