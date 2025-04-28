В Екатеринбурге заметили рэпера Витю АК-47 на элитной иномарке с блатными номерами. Фото, видео

Рэпера Витю АК-47 запечатлели на Porsche с номерами А047КА в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер родом из Березовского
Рэпер родом из Березовского Фото:

На дорогах Екатеринбурга запечатлели рэпера Витю АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) на тюнингованном Porsche с блатными номерами А047КА на московском регионе. Кадрами с люксовой иномаркой поделились горожане в Telegram.

Гостюхина заметили, когда он направлялся в Березовский, откуда сам родом. Снимающим его фанатам музыкант махал, а самым удачливым удалось сфотографироваться с ним.

Ранее URA.RU писало о райдере артиста, куда входят автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель. Для безопасности Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками.

Фото:

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На дорогах Екатеринбурга запечатлели рэпера Витю АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) на тюнингованном Porsche с блатными номерами А047КА на московском регионе. Кадрами с люксовой иномаркой поделились горожане в Telegram. Гостюхина заметили, когда он направлялся в Березовский, откуда сам родом. Снимающим его фанатам музыкант махал, а самым удачливым удалось сфотографироваться с ним. Ранее URA.RU писало о райдере артиста, куда входят автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель. Для безопасности Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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