«Везите меня молча»: что входит в райдер Вити АК, который выступит в Челябинске в апреле

Рэпер Витя АК выступит в Челябинске 27 апреля
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Концерт Вити АК в Челябинске пройдет в клубе «Галактика»
Концерт Вити АК в Челябинске пройдет в клубе «Галактика» Фото:

Рэпер Витя АК (настоящее имя — Виктор Гостюхин) приедет с концертом в Челябинск 27 апреля. Telegram-канал «Челябинск, который смог» раскрыл райдер артиста. Одними из требований названы — автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель.

«Как видно из списка требований за 2024 год, Витя АК предпочитает передвигаться на тонированном Mercedes S или BMW 7. Водитель должен быть выспавшимся и везти звезду молча. Для проживания необходим пятизвездочный отель с оплаченным мини-баром», — пишет telegram-канал.

В Челябинске к ряду пятизвездочных отелей относятся «Видгоф» и «Сити Отель». Также для безопасности на концерте Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками и свободным от представителей СМИ коридором до сцены.

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Рэпер Витя АК (настоящее имя — Виктор Гостюхин) приедет с концертом в Челябинск 27 апреля. Telegram-канал «Челябинск, который смог» раскрыл райдер артиста. Одними из требований названы — автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель. «Как видно из списка требований за 2024 год, Витя АК предпочитает передвигаться на тонированном Mercedes S или BMW 7. Водитель должен быть выспавшимся и везти звезду молча. Для проживания необходим пятизвездочный отель с оплаченным мини-баром», — пишет telegram-канал. В Челябинске к ряду пятизвездочных отелей относятся «Видгоф» и «Сити Отель». Также для безопасности на концерте Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками и свободным от представителей СМИ коридором до сцены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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