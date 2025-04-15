«Везите меня молча»: что входит в райдер Вити АК, который выступит в Челябинске в апреле

Рэпер Витя АК (настоящее имя — Виктор Гостюхин) приедет с концертом в Челябинск 27 апреля. Telegram-канал «Челябинск, который смог» раскрыл райдер артиста. Одними из требований названы — автомобиль представительского класса с молчаливым водителем и пятизвездочный отель.
«Как видно из списка требований за 2024 год, Витя АК предпочитает передвигаться на тонированном Mercedes S или BMW 7. Водитель должен быть выспавшимся и везти звезду молча. Для проживания необходим пятизвездочный отель с оплаченным мини-баром», — пишет telegram-канал.
В Челябинске к ряду пятизвездочных отелей относятся «Видгоф» и «Сити Отель». Также для безопасности на концерте Витя АК просит обеспечить его двумя охранниками и свободным от представителей СМИ коридором до сцены.
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