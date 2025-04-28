В Раде признали, что украинские спецслужбы организовали убийство генерала Москалика

Костенко: украинские спецслужбы организовали убийство генерала Москалика
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Костенко отметил, что Украина продолжит осуществлять теракты на территории РФ
Костенко отметил, что Украина продолжит осуществлять теракты на территории РФ Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил о причастности украинских специальных служб к операции, в результате которой погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом он сообщил в разговоре с «Украинской правдой». 

«Я доволен, потому что это правильная работа наших спецслужб», — заявил Костенко, отвечая на вопрос о его реакции на убийство Москалика. Кроме того, Костенко отметил, что даже после завершения военного конфликта Украина не прекратит осуществлять теракты на российской территории. По его словам, приоритетом остается развитие эффективных спецслужб, формирование профессионального кадрового состава и постановка перед ними четких задач.

В городе Балашиха Московской области в результате взрыва  25 апреля погиб Москалик. Подозреваемого в его убийстве суд постановил заключить под стражу на срок два месяца.

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Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил о причастности украинских специальных служб к операции, в результате которой погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом он сообщил в разговоре с «Украинской правдой».  «Я доволен, потому что это правильная работа наших спецслужб», — заявил Костенко, отвечая на вопрос о его реакции на убийство Москалика. Кроме того, Костенко отметил, что даже после завершения военного конфликта Украина не прекратит осуществлять теракты на российской территории. По его словам, приоритетом остается развитие эффективных спецслужб, формирование профессионального кадрового состава и постановка перед ними четких задач. В городе Балашиха Московской области в результате взрыва  25 апреля погиб Москалик. Подозреваемого в его убийстве суд постановил заключить под стражу на срок два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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