В Раде признали, что украинские спецслужбы организовали убийство генерала Москалика

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил о причастности украинских специальных служб к операции, в результате которой погиб российский генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом он сообщил в разговоре с «Украинской правдой».
«Я доволен, потому что это правильная работа наших спецслужб», — заявил Костенко, отвечая на вопрос о его реакции на убийство Москалика. Кроме того, Костенко отметил, что даже после завершения военного конфликта Украина не прекратит осуществлять теракты на российской территории. По его словам, приоритетом остается развитие эффективных спецслужб, формирование профессионального кадрового состава и постановка перед ними четких задач.
В городе Балашиха Московской области в результате взрыва 25 апреля погиб Москалик. Подозреваемого в его убийстве суд постановил заключить под стражу на срок два месяца.
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