В Магнитогорске выпал апрельский снег

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Снег в конце апреля выпал в Магнитогорске
Снег в конце апреля выпал в Магнитогорске Фото:

На Магнитогорск обрушилась снежная стихия. Фотографиями апрельского снега поделились пользователи в соцсетях.

«С первым снегом!» — написал анонимный пользователь группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к сообщению фотографию запорошенной травы.

В комментариях к посту другие жители Магнитогорска также скидывали фотографии снегопада. Люди жаловались на отключение отопления, а также вспоминали, что зимние осадки в весенние месяцы для города не редкость.

Как URA.RU писало ранее, снег в Челябинской области обещали в ночь на 29 апреля. Сильный снегопад накрыл Пермь 28 апреля.

Снег пришел в Челябинскую область, как и обещали синоптики
Снег пришел в Челябинскую область, как и обещали синоптики
Фото:

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На Магнитогорск обрушилась снежная стихия. Фотографиями апрельского снега поделились пользователи в соцсетях. «С первым снегом!» — написал анонимный пользователь группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к сообщению фотографию запорошенной травы. В комментариях к посту другие жители Магнитогорска также скидывали фотографии снегопада. Люди жаловались на отключение отопления, а также вспоминали, что зимние осадки в весенние месяцы для города не редкость. Как URA.RU писало ранее, снег в Челябинской области обещали в ночь на 29 апреля. Сильный снегопад накрыл Пермь 28 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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