В Магнитогорске выпал апрельский снег

На Магнитогорск обрушилась снежная стихия. Фотографиями апрельского снега поделились пользователи в соцсетях.
«С первым снегом!» — написал анонимный пользователь группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к сообщению фотографию запорошенной травы.
В комментариях к посту другие жители Магнитогорска также скидывали фотографии снегопада. Люди жаловались на отключение отопления, а также вспоминали, что зимние осадки в весенние месяцы для города не редкость.
Как URA.RU писало ранее, снег в Челябинской области обещали в ночь на 29 апреля. Сильный снегопад накрыл Пермь 28 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!