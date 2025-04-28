Соединенные Штаты Америки повторно обратились к Греции с требованием передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, ранее размещенные в Саудовской Аравии. Кроме того, Вашингтон настаивает на участии греческого фрегата в боевых операциях против хуситов. Об этом пишет издание «Катимерини».
«Вашингтон оказывает давление с целью предоставить Киеву зенитные системы типа Patriot. Американцы на двух разных уровнях просили Афины перебросить на территорию Украины дивизион, который сейчас используется для защиты Саудовской Аравии», — сообщает газета.
По информации издания, главным аргументом США является решение страны сократить поддержку Киева и переложить ответственность за вооружение на европейцев. При этом Афины не в состоянии отказаться от этой системы вооружения.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина утратила возможность рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Америки даже в среднесрочной перспективе. При этом у самой страны денег нет. О банкротстве Украины заявили в Верховной Раде, пишет «Национальная служба новостей».
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