Назван достойный размер зарплаты учителя, чтобы не завидовать доставщикам пиццы

Средняя зарплата учителя в регионах России должна быть около 70 000 рублей. Об этом заявил в беседе с URA.RU заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, комментируя слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что доставщик пиццы получает больше, чем молодой учитель.
«Средняя зарплата в регионах должна быть 70000 рублей. Это базовая, то есть без всяких там надбавок», — рассказал Снегуров корреспонденту URA.RU. Он отметил, что такая сумма рассчитана на то, что мужчина-педагог сможет обеспечить семью.
Кроме того, заслуженный учитель РФ отметил, что в таких регионах, как Костромская, Тульская, Ивановская, Владимирская, Рязанская области, а также на Северном Кавказе, средний уровень заработной платы зачастую не превышает 40 тысяч рублей. Таким образом, заработки в этих субъектах действительно остаются ниже, чем у курьеров.
Ранее Матвиенко отметила, что доходы начинающих учителей в России значительно ниже заработка курьеров. По ее словам, разносчики пиццы получают около 130 тысяч рублей в месяц, тогда как молодые педагоги могут рассчитывать лишь на 25–30 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула, что такие размеры оплаты труда молодых учителей нельзя считать конкурентоспособными.
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