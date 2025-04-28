Назван достойный размер зарплаты учителя, чтобы не завидовать доставщикам пиццы

Заслуженный учитель Снегуров: средняя зарплата педагога должна быть 70 000 руб
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель должен получать около 70 тысяч, чтобы обеспечить семью
Учитель должен получать около 70 тысяч, чтобы обеспечить семью Фото:

Средняя зарплата учителя в регионах России должна быть около 70 000 рублей. Об этом заявил в беседе с URA.RU заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, комментируя слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что доставщик пиццы получает больше, чем молодой учитель.

«Средняя зарплата в регионах должна быть 70000 рублей. Это базовая, то есть без всяких там надбавок», — рассказал Снегуров корреспонденту URA.RU. Он отметил, что такая сумма рассчитана на то, что мужчина-педагог сможет обеспечить семью.

Кроме того, заслуженный учитель РФ отметил, что в таких регионах, как Костромская, Тульская, Ивановская, Владимирская, Рязанская области, а также на Северном Кавказе, средний уровень заработной платы зачастую не превышает 40 тысяч рублей. Таким образом, заработки в этих субъектах действительно остаются ниже, чем у курьеров.

Ранее Матвиенко отметила, что доходы начинающих учителей в России значительно ниже заработка курьеров. По ее словам, разносчики пиццы получают около 130 тысяч рублей в месяц, тогда как молодые педагоги могут рассчитывать лишь на 25–30 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула, что такие размеры оплаты труда молодых учителей нельзя считать конкурентоспособными.

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Средняя зарплата учителя в регионах России должна быть около 70 000 рублей. Об этом заявил в беседе с URA.RU заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, комментируя слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что доставщик пиццы получает больше, чем молодой учитель. «Средняя зарплата в регионах должна быть 70000 рублей. Это базовая, то есть без всяких там надбавок», — рассказал Снегуров корреспонденту URA.RU. Он отметил, что такая сумма рассчитана на то, что мужчина-педагог сможет обеспечить семью. Кроме того, заслуженный учитель РФ отметил, что в таких регионах, как Костромская, Тульская, Ивановская, Владимирская, Рязанская области, а также на Северном Кавказе, средний уровень заработной платы зачастую не превышает 40 тысяч рублей. Таким образом, заработки в этих субъектах действительно остаются ниже, чем у курьеров. Ранее Матвиенко отметила, что доходы начинающих учителей в России значительно ниже заработка курьеров. По ее словам, разносчики пиццы получают около 130 тысяч рублей в месяц, тогда как молодые педагоги могут рассчитывать лишь на 25–30 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула, что такие размеры оплаты труда молодых учителей нельзя считать конкурентоспособными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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