Украинский актер предложил избивать детей за русский язык

Украинских детей нужно бить прутом за использование русского языка. Такое мнение высказал украинский актер Богдан Бенюк.
«Берешь прут. И (бьешь — прим. URA.RU) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал Бенюк, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Вопросы о роли русского языка в Украине уже не раз становились предметом общественных дискуссий. Ранее писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.
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