28 апреля 2025

Украинский актер предложил избивать детей за русский язык

Бенюк: украинских детей нужно бить прутом за использование русского языка
© Служба новостей «URA.RU»
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За использование русского языка предлагают наказывать украинских детей
За использование русского языка предлагают наказывать украинских детей Фото:

Украинских детей нужно бить прутом за использование русского языка. Такое мнение высказал украинский актер Богдан Бенюк.

«Берешь прут. И (бьешь — прим. URA.RU) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал Бенюк, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Вопросы о роли русского языка в Украине уже не раз становились предметом общественных дискуссий. Ранее писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.

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Украинских детей нужно бить прутом за использование русского языка. Такое мнение высказал украинский актер Богдан Бенюк. «Берешь прут. И (бьешь — прим. URA.RU) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык… Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал Бенюк, его слова приводит украинское издание «Страна.ua». Вопросы о роли русского языка в Украине уже не раз становились предметом общественных дискуссий. Ранее писательница Ирэна Карпа критиковала киевлян за переход на русский язык и подчеркивала важность воспитания детей исключительно на украинском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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