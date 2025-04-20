Украинская писательница возмутилась русскому языку в Киеве

Писательница Карпа оказалась недовольна переходу жителей в Киеве на русский
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинская писательница оказалась недовольна переходу жителей в Киеве на русский
Украинская писательница оказалась недовольна переходу жителей в Киеве на русский Фото:

Украинская писательница Ирэна Карпа, проживающая во Франции, выразила возмущение по поводу перехода части киевлян на русский язык в повседневной речи. В интервью «Украинскому радио» она предположила, что это может быть связано с утратой патриотизма или ожиданием прихода России.

«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это „ждуны“? Может, они думают, что, типа, все, Америка нам не поможет, Россия придет, и надо усиливать скиллы русского языка», — заявила Карпа. 

Карпа также акцентировала внимание на важности воспитания детей на украинском языке, подчеркивая, что это не только вопрос патриотизма, но и способ формирования свободной личности. «Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — отметила она, призывая родителей говорить с детьми исключительно на украинском, чтобы воспитывать их «свободными, нормальными людьми».

В марте 2025 года в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в учебных заведениях, включая внеурочные мероприятия. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский. По его словам, нынешняя инициатива во многом повторяет предыдущую попытку, предпринятую в сентябре 2024 года, когда депутат Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, запрещающий использование исключительно русского языка в образовательном процессе. Однако тогда этот документ был отклонен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская писательница Ирэна Карпа, проживающая во Франции, выразила возмущение по поводу перехода части киевлян на русский язык в повседневной речи. В интервью «Украинскому радио» она предположила, что это может быть связано с утратой патриотизма или ожиданием прихода России. «У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это „ждуны“? Может, они думают, что, типа, все, Америка нам не поможет, Россия придет, и надо усиливать скиллы русского языка», — заявила Карпа.  Карпа также акцентировала внимание на важности воспитания детей на украинском языке, подчеркивая, что это не только вопрос патриотизма, но и способ формирования свободной личности. «Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — отметила она, призывая родителей говорить с детьми исключительно на украинском, чтобы воспитывать их «свободными, нормальными людьми». В марте 2025 года в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в учебных заведениях, включая внеурочные мероприятия. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский. По его словам, нынешняя инициатива во многом повторяет предыдущую попытку, предпринятую в сентябре 2024 года, когда депутат Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, запрещающий использование исключительно русского языка в образовательном процессе. Однако тогда этот документ был отклонен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...