Украинская писательница возмутилась русскому языку в Киеве

Украинская писательница Ирэна Карпа, проживающая во Франции, выразила возмущение по поводу перехода части киевлян на русский язык в повседневной речи. В интервью «Украинскому радио» она предположила, что это может быть связано с утратой патриотизма или ожиданием прихода России.
«У меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это „ждуны“? Может, они думают, что, типа, все, Америка нам не поможет, Россия придет, и надо усиливать скиллы русского языка», — заявила Карпа.
Карпа также акцентировала внимание на важности воспитания детей на украинском языке, подчеркивая, что это не только вопрос патриотизма, но и способ формирования свободной личности. «Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть», — отметила она, призывая родителей говорить с детьми исключительно на украинском, чтобы воспитывать их «свободными, нормальными людьми».
В марте 2025 года в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий полный запрет на использование русского языка в учебных заведениях, включая внеурочные мероприятия. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский. По его словам, нынешняя инициатива во многом повторяет предыдущую попытку, предпринятую в сентябре 2024 года, когда депутат Наталья Пипа зарегистрировала законопроект, запрещающий использование исключительно русского языка в образовательном процессе. Однако тогда этот документ был отклонен.
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