28 апреля 2025

Франция в панике из-за слов Трампа о Макроне на похоронах Папы Римского

Филиппо: в Елисейском дворце царит паника
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрона не пустили на разговор между Трампом и Зеленским
Макрона не пустили на разговор между Трампом и Зеленским Фото:

В Елисейском дворце возникла паника после инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X.

«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, „что его здесь не должно быть“! Конец игры!», — написал Филиппо.

Ранее Трамп жестом отказал Макрону в участии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего французского президента призвали уйти в отставку из-за подрыва доверия к стране. Тогда для глав государств изначально подготовили три стула, однако после вмешательства Трампа один из них убрали, и переговоры прошли без участия Макрона.

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В Елисейском дворце возникла паника после инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X. «В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, „что его здесь не должно быть“! Конец игры!», — написал Филиппо. Ранее Трамп жестом отказал Макрону в участии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего французского президента призвали уйти в отставку из-за подрыва доверия к стране. Тогда для глав государств изначально подготовили три стула, однако после вмешательства Трампа один из них убрали, и переговоры прошли без участия Макрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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