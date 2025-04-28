Франция в панике из-за слов Трампа о Макроне на похоронах Папы Римского

В Елисейском дворце возникла паника после инцидента между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X.
«В Елисейском дворце царит паника! The Sun заставила эксперта высказаться: Трамп правильно сказал Макрону, „что его здесь не должно быть“! Конец игры!», — написал Филиппо.
Ранее Трамп жестом отказал Макрону в участии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего французского президента призвали уйти в отставку из-за подрыва доверия к стране. Тогда для глав государств изначально подготовили три стула, однако после вмешательства Трампа один из них убрали, и переговоры прошли без участия Макрона.
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