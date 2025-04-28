28 апреля 2025

Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии

Зеленский отверг идею Путина о трехдневном перемирии
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Зеленский выпустил видеообращение с отказом от перемирия
Зеленский выпустил видеообращение с отказом от перемирия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении. 

«Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. 

Ранее Зеленский уже заявлял о невозможности проведения переговоров с Россией из-за полного отсутствия доверия, а в 2022 году подписал указ о запрете любых переговоров с Москвой. Кроме того, летом 2024 года Путин предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение.

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Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.  «Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.  Ранее Зеленский уже заявлял о невозможности проведения переговоров с Россией из-за полного отсутствия доверия, а в 2022 году подписал указ о запрете любых переговоров с Москвой. Кроме того, летом 2024 года Путин предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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