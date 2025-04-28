Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае. Об этом Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.
«Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и по меньшей мере на 30 дней», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский уже заявлял о невозможности проведения переговоров с Россией из-за полного отсутствия доверия, а в 2022 году подписал указ о запрете любых переговоров с Москвой. Кроме того, летом 2024 года Путин предлагал немедленное прекращение огня при условии вывода украинских войск с ряда территорий и отказа Украины от вступления в НАТО, однако Киев проигнорировал это предложение.
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