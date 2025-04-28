Вооруженные силы Украины (ВСУ) на красноармейском направлении вынуждены применять беспилотники в связи с недостатком личного состава. Об этом рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады войсковой группировки «Центр» Борис Дамьянович, известный под позывным «Серб».
«На данный момент на покровском, красноармейском направлении обстановка сейчас такова, что противник по причине нехватки личного состава акцент делает на FPV-дронах», — сообщил РИА Новости Борис Дамьянович. Командир отметил, что его подразделение недавно завершило выполнение боевой задачи на направлении Красноармейска и вернулось на базу.
По его словам, если еще полгода назад противник применял FPV-дроны преимущественно против групп численностью не менее отделения — от пяти до десяти военнослужащих, то сейчас враг способен использовать подряд сразу несколько беспилотников даже против одного солдата. Борис Дамьянович также отметил боязнь ВСУ прямого контакта с российскими бойцами.
Как ранее писало URA.RU, командование ВСУ практически сразу после отправки военных на позиции на Сумском направлении вносит их в списки пропавших без вести. О сокращении числа иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, пишет RT.
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