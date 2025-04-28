Спортсмены из Курганской области завоевали золото и серебро на первенстве УрФО по самбо

Спортсмены из Курганской области успешно выступили на первенстве УрФО по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет. Золото в категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова (СК «Динамо»). Об этом сообщают власти региона.
«Золотую медаль в весовой категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова, представляющая спортивный клуб „Динамо“. Серебряные награды выиграли воспитанники СШОР №1 Елизавета Васильева (до 47 кг) и Кирилл Родин (до 35 кг). Бронзовую награду в весовой категории до 42 кг завоевал спортсмен СК „Сокол“ Егор Ударцев», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области. Отмечается, что первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет стартовало 28 апреля в Ханты-Мансийске.
Ранее спортсмены из Курганской области неоднократно показывали высокие результаты на крупных региональных турнирах. В апреле они завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе в Челябинске, а также отличились на соревнованиях по кикбоксингу и тхэквондо, где получили несколько призовых мест.
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