28 апреля 2025

Спортсмены из Курганской области завоевали золото и серебро на первенстве УрФО по самбо

Спортсмены из Курганской области завоевали медали на первенстве УрФО по самбо
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены из Курганской области завоевали золото и серебро на первенстве УрФО по самбо
Спортсмены из Курганской области завоевали золото и серебро на первенстве УрФО по самбо Фото:

Спортсмены из Курганской области успешно выступили на первенстве УрФО по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет. Золото в категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова (СК «Динамо»). Об этом сообщают власти региона.

«Золотую медаль в весовой категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова, представляющая спортивный клуб „Динамо“. Серебряные награды выиграли воспитанники СШОР №1 Елизавета Васильева (до 47 кг) и Кирилл Родин (до 35 кг). Бронзовую награду в весовой категории до 42 кг завоевал спортсмен СК „Сокол“ Егор Ударцев», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области. Отмечается, что первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет стартовало 28 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее спортсмены из Курганской области неоднократно показывали высокие результаты на крупных региональных турнирах. В апреле они завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе в Челябинске, а также отличились на соревнованиях по кикбоксингу и тхэквондо, где получили несколько призовых мест.

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Спортсмены из Курганской области успешно выступили на первенстве УрФО по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет. Золото в категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова (СК «Динамо»). Об этом сообщают власти региона. «Золотую медаль в весовой категории до 43 кг завоевала Регина Ибрагимова, представляющая спортивный клуб „Динамо“. Серебряные награды выиграли воспитанники СШОР №1 Елизавета Васильева (до 47 кг) и Кирилл Родин (до 35 кг). Бронзовую награду в весовой категории до 42 кг завоевал спортсмен СК „Сокол“ Егор Ударцев», — говорится в telegram-канале «Спорт в Курганской области. Отмечается, что первенство Уральского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12–14 лет стартовало 28 апреля в Ханты-Мансийске. Ранее спортсмены из Курганской области неоднократно показывали высокие результаты на крупных региональных турнирах. В апреле они завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе в Челябинске, а также отличились на соревнованиях по кикбоксингу и тхэквондо, где получили несколько призовых мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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