28 апреля 2025

Губернатор Артамонов сообщил об опасность атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Липецкой области сообщил об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе
Губернатор Липецкой области сообщил об угрозе атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе Фото:

В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца и Елецкого МО!» — написал глава региона в своем Telegram-канале. Через несколько минут губернатор отменил «красный» уровень угрозы. «В Ельце и Елецком районе снят красный уровень угрозы „Атака БПЛА“. Опасность атаки больше не актуальна», — написал Артамонов. Тем не менее, сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области. 

Кроме этого, «красный» уровень угрозы был объявлен на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа. 

Ранее режим воздушной опасности уже вводился на территории всей Липецкой области вечером 23 апреля, о чем сообщал губернатор Игорь Артамонов. Кроме Липецкой области, аналогичные меры принимались и в других регионах: в Ростовской области объявляли режим беспилотной опасности, а жителей Тульской области также предупреждали о возможных атаках БПЛА.

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В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца и Елецкого МО!» — написал глава региона в своем Telegram-канале. Через несколько минут губернатор отменил «красный» уровень угрозы. «В Ельце и Елецком районе снят красный уровень угрозы „Атака БПЛА“. Опасность атаки больше не актуальна», — написал Артамонов. Тем не менее, сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.  Кроме этого, «красный» уровень угрозы был объявлен на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа.  Ранее режим воздушной опасности уже вводился на территории всей Липецкой области вечером 23 апреля, о чем сообщал губернатор Игорь Артамонов. Кроме Липецкой области, аналогичные меры принимались и в других регионах: в Ростовской области объявляли режим беспилотной опасности, а жителей Тульской области также предупреждали о возможных атаках БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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