Губернатор Артамонов сообщил об опасность атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе

В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца и Елецкого МО!» — написал глава региона в своем Telegram-канале. Через несколько минут губернатор отменил «красный» уровень угрозы. «В Ельце и Елецком районе снят красный уровень угрозы „Атака БПЛА“. Опасность атаки больше не актуальна», — написал Артамонов. Тем не менее, сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.
Кроме этого, «красный» уровень угрозы был объявлен на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа.
Ранее режим воздушной опасности уже вводился на территории всей Липецкой области вечером 23 апреля, о чем сообщал губернатор Игорь Артамонов. Кроме Липецкой области, аналогичные меры принимались и в других регионах: в Ростовской области объявляли режим беспилотной опасности, а жителей Тульской области также предупреждали о возможных атаках БПЛА.
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