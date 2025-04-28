28 апреля 2025

The Atlantic: советники Трампа выполняют поручения только со второго раза

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Трампу приходится дважды повторять поручения
Трампу приходится дважды повторять поручения Фото:

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа выработали негласное правило: исполнять указания президента только в случае их двукратного повторения. Такая практика связана с частыми спонтанными заявлениями главы государства, пишут американские СМИ.

«Некоторые советники сознательно игнорируют первичные распоряжения президента, ожидая их подтверждения. Они придерживаются такого неофициального правила, поскольку Трамп „несет всякую чушь“, — сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. В качестве примера приводится недавнее заявление президента о желании возглавить Центр имени Кеннеди, которое не было реализовано.

Особое внимание журналисты уделили инциденту 14 апреля, когда Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» и телеканалы CBS News с Paramount, обвинив их в распространении ложной информации. Несмотря на угрозы максимальных штрафов со стороны Федеральной комиссии по связям, за прошедшие две недели никаких практических шагов предпринято не было.

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Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа выработали негласное правило: исполнять указания президента только в случае их двукратного повторения. Такая практика связана с частыми спонтанными заявлениями главы государства, пишут американские СМИ. «Некоторые советники сознательно игнорируют первичные распоряжения президента, ожидая их подтверждения. Они придерживаются такого неофициального правила, поскольку Трамп „несет всякую чушь“, — сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. В качестве примера приводится недавнее заявление президента о желании возглавить Центр имени Кеннеди, которое не было реализовано. Особое внимание журналисты уделили инциденту 14 апреля, когда Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» и телеканалы CBS News с Paramount, обвинив их в распространении ложной информации. Несмотря на угрозы максимальных штрафов со стороны Федеральной комиссии по связям, за прошедшие две недели никаких практических шагов предпринято не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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