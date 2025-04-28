The Atlantic: советники Трампа выполняют поручения только со второго раза

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа выработали негласное правило: исполнять указания президента только в случае их двукратного повторения. Такая практика связана с частыми спонтанными заявлениями главы государства, пишут американские СМИ.
«Некоторые советники сознательно игнорируют первичные распоряжения президента, ожидая их подтверждения. Они придерживаются такого неофициального правила, поскольку Трамп „несет всякую чушь“, — сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. В качестве примера приводится недавнее заявление президента о желании возглавить Центр имени Кеннеди, которое не было реализовано.
Особое внимание журналисты уделили инциденту 14 апреля, когда Трамп потребовал лишить лицензии программу «60 минут» и телеканалы CBS News с Paramount, обвинив их в распространении ложной информации. Несмотря на угрозы максимальных штрафов со стороны Федеральной комиссии по связям, за прошедшие две недели никаких практических шагов предпринято не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.