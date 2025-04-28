28 апреля 2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от укусов клещей

Роспотребнадзор: для защиты детей от укусов клещей нужно использовать коляски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещи обитают в траве и кустарниках
Клещи обитают в траве и кустарниках Фото:

Малышей лучше переносить на руках или использовать коляски, предварительно обработав их нижние части специальными акарицидными средствами, чтобы защитить их от клещей. Детям постарше нужно объяснять правила безопасности во время прогулок в парках и лесах. Роспотребнадзор рассказал родителям, как уберечь ребенка от клещей.

«Во время прогулки с маленькими детьми их лучше переносить на руках или использовать коляски, предварительно обработав их нижние части аэрозольными акарицидными средствами. Это минимизирует риск того, что ребенок сядет на траву — основное место обитания клещей», — сообщают специалисты ведомства. Их слова передает РИА Новости. 

Клещи, обитающие в траве и кустарниках, представляют особую опасность для детей. Насекомые цепляются за одежду и перемещаются вверх в поисках места для укуса. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют передвигаться по центру дорожек, избегая контакта с растительностью.

Для детей постарше важно объяснять правила поведения в потенциально опасных местах и обрабатывать их одежду защитными средствами в соответствии с инструкцией. Процесс обработки одежды должен занимать от 30 секунд до минуты, в зависимости от размера вещей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Малышей лучше переносить на руках или использовать коляски, предварительно обработав их нижние части специальными акарицидными средствами, чтобы защитить их от клещей. Детям постарше нужно объяснять правила безопасности во время прогулок в парках и лесах. Роспотребнадзор рассказал родителям, как уберечь ребенка от клещей. «Во время прогулки с маленькими детьми их лучше переносить на руках или использовать коляски, предварительно обработав их нижние части аэрозольными акарицидными средствами. Это минимизирует риск того, что ребенок сядет на траву — основное место обитания клещей», — сообщают специалисты ведомства. Их слова передает РИА Новости.  Клещи, обитающие в траве и кустарниках, представляют особую опасность для детей. Насекомые цепляются за одежду и перемещаются вверх в поисках места для укуса. В связи с этим в Роспотребнадзоре рекомендуют передвигаться по центру дорожек, избегая контакта с растительностью. Для детей постарше важно объяснять правила поведения в потенциально опасных местах и обрабатывать их одежду защитными средствами в соответствии с инструкцией. Процесс обработки одежды должен занимать от 30 секунд до минуты, в зависимости от размера вещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...