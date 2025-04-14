Доктор Мясников рассказал, что нужно сделать сразу после укуса клеща

После укуса клеща нужно немедленно начать принимать антибиотики, так как есть риск развития боррелиоза, который может появиться после укуса клеща. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников.
«Мы сразу начинаем принимать антибиотики, не делая никаких анализов», — заявил Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Его слова приводит «Лента.ру». Он объяснил, что анализ становится положительным только через одну-две недели, поэтому начинать лечение нужно не позже чем через 72 часа после заражения. Доктор подчеркнул, что это действие крайне важно для предотвращения развития болезни.
Дополнительно, Мясников подчеркнул, что красное пятно на месте укуса клеща является тревожным сигналом, указывающим на возможное заражение боррелиозом. Он настоятельно порекомендовал гражданам, столкнувшимся с таким симптомом, не откладывать лечение и обращаться за медицинской помощью.
Ранее медицинский консультант лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова пояснила, что укус клеща не всегда можно заметить сразу, так как насекомое вводит обезболивающее вещество. Клещ может незаметно питаться кровью несколько дней и являться переносчиком опасных инфекций. Инфекцию можно заподозрить по увеличению места укуса, образующему красное кольцо с более светлым центром, увеличению лимфоузлов и другим симптомам, передает RT.
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