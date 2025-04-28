Миронов предложил увековечить память солдат КНДР, освобождавших Курскую область

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой увековечить память военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области. Он подчеркнув важность сохранения исторической памяти о совместных подвигах российских и северокорейских солдат.
«В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал „Освобождение“, который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область», — заявил Миронов РИА Новости.
Ранее Союз журналистов России и власти региона согласовали создание памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении служебного долга в зоне СВО. Мемориал планируют установить в Мелитополе, место и концепцию выберут открыто с участием жителей и экспертов.
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