28 апреля 2025

Миронов предложил увековечить память солдат КНДР, освобождавших Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Солдаты КНДР помогали освобождать Курскую область
Солдаты КНДР помогали освобождать Курскую область Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой увековечить память военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области. Он подчеркнув важность сохранения исторической памяти о совместных подвигах российских и северокорейских солдат.

«В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал „Освобождение“, который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область», — заявил Миронов РИА Новости.

Ранее Союз журналистов России и власти региона согласовали создание памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении служебного долга в зоне СВО. Мемориал планируют установить в Мелитополе, место и концепцию выберут открыто с участием жителей и экспертов.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой увековечить память военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области. Он подчеркнув важность сохранения исторической памяти о совместных подвигах российских и северокорейских солдат. «В память о солдатах Красной армии в Пхеньяне установлен знаменитый мемориал „Освобождение“, который я имел возможность посетить во время своего визита в КНДР. Считаю, что точно так же нужно увековечить память российских и северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в боях за Курскую область», — заявил Миронов РИА Новости. Ранее Союз журналистов России и власти региона согласовали создание памятника военным корреспондентам, погибшим при исполнении служебного долга в зоне СВО. Мемориал планируют установить в Мелитополе, место и концепцию выберут открыто с участием жителей и экспертов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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