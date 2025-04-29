В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
«В Киеве прозвучали взрывы. Сейчас в столице и Киевской области действует предупреждение об угрозе с воздуха», — говорится в сообщении «Общественного. Новости».
Ранее на территории Киева уже фиксировались взрывы, а по всей Украине была объявлена воздушная тревога, охватившая все 20 областей страны. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы. Подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.
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