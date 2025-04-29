В Киеве прозвучали взрывы

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В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве прозвучали взрывы Фото:

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«В Киеве прозвучали взрывы. Сейчас в столице и Киевской области действует предупреждение об угрозе с воздуха», — говорится в сообщении «Общественного. Новости».

Ранее на территории Киева уже фиксировались взрывы, а по всей Украине была объявлена воздушная тревога, охватившая все 20 областей страны. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы. Подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.

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В Киеве прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости». «В Киеве прозвучали взрывы. Сейчас в столице и Киевской области действует предупреждение об угрозе с воздуха», — говорится в сообщении «Общественного. Новости». Ранее на территории Киева уже фиксировались взрывы, а по всей Украине была объявлена воздушная тревога, охватившая все 20 областей страны. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы. Подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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