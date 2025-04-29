WSJ: Трамп рассматривает смягчение таможенных пошлин для автопроизводителей

Президент США Дональд Трамп планирует смягчить таможенные пошлины для автопроизводителей. Компании, которые уже платят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, могут быть освобождены от других тарифов, в том числе на сталь и алюминий, сообщает The Wall Street Journal.
«Автопроизводители, оплачивающие автомобильные тарифы Трампа, не будут также взимать плату за другие пошлины, такие как пошлины на сталь и алюминий. Администрация также изменит свои тарифы на иностранные автозапчасти, тариф на которые будет составить 25%, что позволит автопроизводителям получать компенсацию за эти тарифы в размере до 3,75% от стоимости автомобиля американского производства в течение одного года», — пишет издание.
Ранее введенные администрацией Трампа 25-процентные тарифы на импортные автомобили и автозапчасти привели к росту цен на машины и комплектующие по всему миру, а также к убыткам автопроизводителей, включая GM, BMW и Mercedes-Benz. Эти меры вызвали остановку производства на некоторых заводах и негативно повлияли на мировую автомобильную промышленность.
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