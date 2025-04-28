28 апреля 2025

В Курганской области браконьеров, охотившихся на косуль, заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Троих охотников на косуль заключили под стражу: им грозит уголовная ответственность
Троих охотников на косуль заключили под стражу: им грозит уголовная ответственность Фото:

Троим ранее судимым жителям Курганской области, задержанным за незаконную охоту и производство боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Организованной группе, осуществлявшей незаконную добычу диких животных и производство боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале «Полиция Курганской области». Как установили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками из Далматовского округа, мужчины в возрасте 33 и 37 лет осуществили незаконную добычу сибирской косули, кабана и других диких животных. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно изготавливали боеприпасы с помощью специального оборудования для снаряжения патронов.

В ходе задержания у злоумышленников были изъяты охотничьи патроны, предназначенные для стрельбы из гладкоствольного оружия. Согласно заключению эксперта, патроны были пригодны для использования в охоте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота») и части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). В настоящее время ведется предварительное расследование, назначены необходимые следственные действия.

Ранее эти же жители Далматовского округа уже привлекались к ответственности за незаконный отстрел животных и подозревались в систематической охоте на косуль. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полиция установила их причастность к изготовлению боеприпасов с помощью специального оборудования, в связи с чем на них было заведено новое уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.

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Троим ранее судимым жителям Курганской области, задержанным за незаконную охоту и производство боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Организованной группе, осуществлявшей незаконную добычу диких животных и производство боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале «Полиция Курганской области». Как установили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками из Далматовского округа, мужчины в возрасте 33 и 37 лет осуществили незаконную добычу сибирской косули, кабана и других диких животных. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, незаконно изготавливали боеприпасы с помощью специального оборудования для снаряжения патронов. В ходе задержания у злоумышленников были изъяты охотничьи патроны, предназначенные для стрельбы из гладкоствольного оружия. Согласно заключению эксперта, патроны были пригодны для использования в охоте. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота») и части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). В настоящее время ведется предварительное расследование, назначены необходимые следственные действия. Ранее эти же жители Далматовского округа уже привлекались к ответственности за незаконный отстрел животных и подозревались в систематической охоте на косуль. В ходе дальнейших оперативных мероприятий полиция установила их причастность к изготовлению боеприпасов с помощью специального оборудования, в связи с чем на них было заведено новое уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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