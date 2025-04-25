На группу задержанных курганских браконьеров завели новое уголовное дело

На троих браконьеров из Далматовского округа (Курганская область), которые были судимы ранее за отстрел животных, завели новое уголовное дело. Они незаконно изготавливали оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Ранее эти граждане уже подозревались в незаконной охоте на четырех косуль, однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к более тяжкому преступлению. «В ходе работы полицейскими также установлено, что указанные граждане, действуя в составе организованной группы, умышленно, незаконно, с применением установки для снаряжения патронов, изготавливали боеприпасы для незаконного отстрела диких животных», — пишет ведомство.
У задержанных были изъяты два охотничьих патрона, которые, согласно заключению эксперта, предназначены для стрельбы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Браконьерам грозит до девяти лет тюрьмы.
Ранее URA.RU сообщало, что трое браконьеров подозреваются в систематическом отстреле диких животных на протяжении длительного времени. Сейчас сотрудники полиции обнаружили новые нарушения.
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