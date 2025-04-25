На группу задержанных курганских браконьеров завели новое уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Браконьерам грозит до девяти лет тюрьмы
Браконьерам грозит до девяти лет тюрьмы Фото:

На троих браконьеров из Далматовского округа (Курганская область), которые были судимы ранее за отстрел животных, завели новое уголовное дело. Они незаконно изготавливали оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Ранее эти граждане уже подозревались в незаконной охоте на четырех косуль, однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к более тяжкому преступлению. «В ходе работы полицейскими также установлено, что указанные граждане, действуя в составе организованной группы, умышленно, незаконно, с применением установки для снаряжения патронов, изготавливали боеприпасы для незаконного отстрела диких животных», — пишет ведомство.

У задержанных были изъяты два охотничьих патрона, которые, согласно заключению эксперта, предназначены для стрельбы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Браконьерам грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее URA.RU сообщало, что трое браконьеров подозреваются в систематическом отстреле диких животных на протяжении длительного времени. Сейчас сотрудники полиции обнаружили новые нарушения.

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На троих браконьеров из Далматовского округа (Курганская область), которые были судимы ранее за отстрел животных, завели новое уголовное дело. Они незаконно изготавливали оружие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Ранее эти граждане уже подозревались в незаконной охоте на четырех косуль, однако в ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили их причастность к более тяжкому преступлению. «В ходе работы полицейскими также установлено, что указанные граждане, действуя в составе организованной группы, умышленно, незаконно, с применением установки для снаряжения патронов, изготавливали боеприпасы для незаконного отстрела диких животных», — пишет ведомство. У задержанных были изъяты два охотничьих патрона, которые, согласно заключению эксперта, предназначены для стрельбы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Браконьерам грозит до девяти лет тюрьмы. Ранее URA.RU сообщало, что трое браконьеров подозреваются в систематическом отстреле диких животных на протяжении длительного времени. Сейчас сотрудники полиции обнаружили новые нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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