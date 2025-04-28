28 апреля 2025

Физрук, военком и похоронщик: кто идет на праймериз ЕР по выборам в курганскую облдуму

На праймериз «Единой России» в Курганской области заявились похоронщик и военком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные, журналисты и работники культуры хотят стать депутатами курганской облдумы
Военные, журналисты и работники культуры хотят стать депутатами курганской облдумы Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Большинство участников праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу восьмого созыва составляют муниципальные служащие и чиновники. Однако среди кандидатов есть и яркие, необычные личности. URA.RU проанализировало списки и выбрало самых интересных претендентов.

«На праймериз заявился военный комиссар Далматовского района Сергей Захаров, действующий депутат муниципального уровня. Есть среди кандидатов и Полина Копаляни, ранее называвшаяся сторонницей антиуранового движения и работавшая в КПРФ, а теперь представляющая промышленный сектор на предприятии „Курганприбор“», — следует из данных сайта.

Среди необычных кандидатов — руководитель отдела ЗАГС Притобольного округа Анастасия Исакова, дирижер и музыкальный руководитель детского сада в Кетово Татьяна Криворотова, а также студентка медколледжа Софья Козина, которая в 22 года решила попробовать себя в политике.

Отдельного внимания заслуживает представитель сферы ритуальных услуг — управляющий филиалом компании «Реквием» в Катайске Константин Поспелов, он также является депутатом муниципального уровня. В списках есть и представители сферы культуры: заведующая сельским клубом в Половинском районе Галина Лысенко.

Журналистское сообщество представляют корреспондент ГТРК «Курган» Сафонов Даниил, редактор газеты «Притоболье» Валентина Терентьева и редактор «Варгашинских вестей» Алексей Борисов. Также заявилась на предварительное голосование опытный учитель физкультуры Лариса Сычевская, действующий депутат Петуховской думы, отмеченная множеством наград за вклад в развитие образования.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Предварительное голосование партии «Единая Россия» в электронном формате состоится с 19 по 25 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство участников праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу восьмого созыва составляют муниципальные служащие и чиновники. Однако среди кандидатов есть и яркие, необычные личности. URA.RU проанализировало списки и выбрало самых интересных претендентов. «На праймериз заявился военный комиссар Далматовского района Сергей Захаров, действующий депутат муниципального уровня. Есть среди кандидатов и Полина Копаляни, ранее называвшаяся сторонницей антиуранового движения и работавшая в КПРФ, а теперь представляющая промышленный сектор на предприятии „Курганприбор“», — следует из данных сайта. Среди необычных кандидатов — руководитель отдела ЗАГС Притобольного округа Анастасия Исакова, дирижер и музыкальный руководитель детского сада в Кетово Татьяна Криворотова, а также студентка медколледжа Софья Козина, которая в 22 года решила попробовать себя в политике. Отдельного внимания заслуживает представитель сферы ритуальных услуг — управляющий филиалом компании «Реквием» в Катайске Константин Поспелов, он также является депутатом муниципального уровня. В списках есть и представители сферы культуры: заведующая сельским клубом в Половинском районе Галина Лысенко. Журналистское сообщество представляют корреспондент ГТРК «Курган» Сафонов Даниил, редактор газеты «Притоболье» Валентина Терентьева и редактор «Варгашинских вестей» Алексей Борисов. Также заявилась на предварительное голосование опытный учитель физкультуры Лариса Сычевская, действующий депутат Петуховской думы, отмеченная множеством наград за вклад в развитие образования. Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Предварительное голосование партии «Единая Россия» в электронном формате состоится с 19 по 25 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...