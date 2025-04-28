Физрук, военком и похоронщик: кто идет на праймериз ЕР по выборам в курганскую облдуму

Большинство участников праймериз «Единой России» по выборам в Курганскую областную думу восьмого созыва составляют муниципальные служащие и чиновники. Однако среди кандидатов есть и яркие, необычные личности. URA.RU проанализировало списки и выбрало самых интересных претендентов.
«На праймериз заявился военный комиссар Далматовского района Сергей Захаров, действующий депутат муниципального уровня. Есть среди кандидатов и Полина Копаляни, ранее называвшаяся сторонницей антиуранового движения и работавшая в КПРФ, а теперь представляющая промышленный сектор на предприятии „Курганприбор“», — следует из данных сайта.
Среди необычных кандидатов — руководитель отдела ЗАГС Притобольного округа Анастасия Исакова, дирижер и музыкальный руководитель детского сада в Кетово Татьяна Криворотова, а также студентка медколледжа Софья Козина, которая в 22 года решила попробовать себя в политике.
Отдельного внимания заслуживает представитель сферы ритуальных услуг — управляющий филиалом компании «Реквием» в Катайске Константин Поспелов, он также является депутатом муниципального уровня. В списках есть и представители сферы культуры: заведующая сельским клубом в Половинском районе Галина Лысенко.
Журналистское сообщество представляют корреспондент ГТРК «Курган» Сафонов Даниил, редактор газеты «Притоболье» Валентина Терентьева и редактор «Варгашинских вестей» Алексей Борисов. Также заявилась на предварительное голосование опытный учитель физкультуры Лариса Сычевская, действующий депутат Петуховской думы, отмеченная множеством наград за вклад в развитие образования.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября 2025 года. Предварительное голосование партии «Единая Россия» в электронном формате состоится с 19 по 25 мая.
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