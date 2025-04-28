Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачева высказалась о ситуации с приговором, который вынесли свердловскому экс-участковому. В своих соцсетях она назвала Юрия Золотко «тем самым смелым и принципиальным участковым, который в свое время нашел три трупа в одной могиле на местном кладбище».
«Позвонили и коллеги-журналисты (в том числе с федеральных каналов). Говорят, что в шоке, что это большая несправедливость. Мне тоже кажется, что это так. Но что на это можно ответить кроме как — апелляция разберется?», — написала правозащитница в своем telegram-канале.
По словам Меркачевой, Золотко и его жена не предполагали, что экс-участковый получит реальный срок, а не условный. «Мои слова поддержки семье участковому, всем близким. Из того, что я смогла изучить про это дело, делаю вывод: это очень сомнительная история, похожая на месть», — считает журналистка.
В конце 2023 года бывший участковый полиции Юрий Золотко публично сообщил о трех телах, найденных в одной из могил на кладбище. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. Позже в доме Золотко провели обыск, а затем возбудили против него уголовное дело о превышении должностных полномочий. Накануне суд приговорил бывшего участкового к четырем годам колонии.
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