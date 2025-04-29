Генеральный архив нации (AGN) в Аргентине обнародовал архивные материалы, связанные со сбежавшими в страну высокопоставленными нацистскими деятелями. Среди этих документов есть сведения о докторе Йозефе Менгеле, известном своими медицинскими экспериментами над заключенными в концлагере Освенцим, за что он получил прозвище «ангел смерти». Информацию передает газета Clarin.
«На этой странице вы можете найти документы о въезде и деятельности нацистских лидеров, приехавших в Аргентину после Второй мировой войны», — говорится на странице перед всеми материалами. Информацию передает Clarin.
В частности, были рассекречены личные дела бывшего коменданта нацистских концлагерей Эдварда Рошмана, сотрудника гестапо Вальтера Кучмана, который скончался в Буэнос-Айресе, а также материалы, касающиеся Йозефа Менгеле. Публикация включает в себя досье, газетные публикации о задержаниях и ходе расследований, информационные справки, телеграммы и другие официальные бумаги. Всего было рассекречено свыше 1850 документов.
В преддверии 80-й годовщины Победы региональное управление ФСБ по Донецкой Народной Республике рассекретило архивные материалы, свидетельствующие о массовых расправах над советскими гражданами в Донбассе в 1941–1943 годах, совершенных отрядом под руководством Александра Динкеля. Он был пособником нацистов, за что его приговорили к смертной казни. Однако позже, в силу обстоятельств, приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.
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