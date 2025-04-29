ВСУ обстреляли из «Градов» монастырь в ДНР во время эвакуации мирных жителей

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ВСУ намеренно атаковали монастырь
ВСУ намеренно атаковали монастырь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ДНР украинская армия из РСЗО «Град» специально обстреляла Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Атака произошла во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил иеродиакон Диадор.

«Украинцы это все узнали — что будет эвакуация. Заранее это знали — и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы — и тут начали накрывать нас и „Градами“, и ракетами», — заявил священнослужитель для РИА Новости. 

По его словам, водителю автобуса было поручено вывезти мирных жителей, однако из-за интенсивного обстрела ВСУ люди не могли безопасным путем покинуть здание. Атаки прекратились спустя два-три часа и только после этого удалось эвакуировать всех — приют и около 80 пожилых женщин. 

Ранее в регионе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 258 дронов ВСУ. Данные приводятся за недельный период, беспилотники были сбиты над Горловкой, Донецком и Макеевкой, передает 360.ru.

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В ДНР украинская армия из РСЗО «Град» специально обстреляла Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Атака произошла во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил иеродиакон Диадор. «Украинцы это все узнали — что будет эвакуация. Заранее это знали — и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы — и тут начали накрывать нас и „Градами“, и ракетами», — заявил священнослужитель для РИА Новости.  По его словам, водителю автобуса было поручено вывезти мирных жителей, однако из-за интенсивного обстрела ВСУ люди не могли безопасным путем покинуть здание. Атаки прекратились спустя два-три часа и только после этого удалось эвакуировать всех — приют и около 80 пожилых женщин.  Ранее в регионе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 258 дронов ВСУ. Данные приводятся за недельный период, беспилотники были сбиты над Горловкой, Донецком и Макеевкой, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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