ВСУ обстреляли из «Градов» монастырь в ДНР во время эвакуации мирных жителей

В ДНР украинская армия из РСЗО «Град» специально обстреляла Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. Атака произошла во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщил иеродиакон Диадор.
«Украинцы это все узнали — что будет эвакуация. Заранее это знали — и они нас встречали уже. Только приехали две или три машины с военными, автобусы — и тут начали накрывать нас и „Градами“, и ракетами», — заявил священнослужитель для РИА Новости.
По его словам, водителю автобуса было поручено вывезти мирных жителей, однако из-за интенсивного обстрела ВСУ люди не могли безопасным путем покинуть здание. Атаки прекратились спустя два-три часа и только после этого удалось эвакуировать всех — приют и около 80 пожилых женщин.
Ранее в регионе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 258 дронов ВСУ. Данные приводятся за недельный период, беспилотники были сбиты над Горловкой, Донецком и Макеевкой, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.