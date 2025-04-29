Паслер проходит первую проверку стихией, подключил трех свердловских министров

В Свердловской области дорожные службы устраняли последствия снегопадов всю ночь
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер совещаний по теме не проводил, но с отдельными чиновниками на связи
Денис Паслер совещаний по теме не проводил, но с отдельными чиновниками на связи Фото:

Врио губернатора Денис Паслер реагирует на первый мощный вызов стихии. К устранению последствий снегопада, накрывшего регион накануне, он привлек трех свердловских министров, рассказали URA.RU осведомленные источники. 

«Больше всего поручений было [главе минтранса Александру] Толкачеву. На севере области в некоторых районах выпало больше 20 см снега, дорожники работали всю ночь, мониторили обстановку, смотрели маршруты. Где была сложная ситуация (трасса Нижний Тагил — Серов), по просьбе ГАИ закрывали движение, но таких участков было немного. Больше всего муниципалов сейчас беспокоят проблемы ЖКХ. Снег начнет таять, сходить с крыш, налипать на провода...» — поделился собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, из-за снега действительно произошло несколько аварий на электросетях в Ачитском, Карпинском и Нижнетуринском районах, энергетики устраняют их. «Идут поручения по линии минЖКХ (исполняет обязанности министра Алексей Рубцов — прим. ред.), министерства общественной безопасности (Александр Кудрявцев — прим. ред.)», — добавил еще один источник. В частности, о непогоде свердловчан начали уведомлять со вчерашнего дня, рассказывал агентству «силовой» замгубернатора Азат Салихов.

URA.RU обратилось в департамент информполитики с просьбой прокомментировать, какие поручения давал Паслер. Ответ ожидается. Ранее ДИП сообщал, что губернатору представили доклад минтранса о борьбе с последствиями снегопада.

«Значительно усилены звенья спецтехники на региональных дорогах: число машин увеличено почти в два раза, со 157 машин, которые работали ночью, до 305. Работы продолжаются до полного устранения последствий», — говорится в нем. За тем, как регион переживает непогоду, URA.RU следит в режиме онлайн.

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Врио губернатора Денис Паслер реагирует на первый мощный вызов стихии. К устранению последствий снегопада, накрывшего регион накануне, он привлек трех свердловских министров, рассказали URA.RU осведомленные источники.  «Больше всего поручений было [главе минтранса Александру] Толкачеву. На севере области в некоторых районах выпало больше 20 см снега, дорожники работали всю ночь, мониторили обстановку, смотрели маршруты. Где была сложная ситуация (трасса Нижний Тагил — Серов), по просьбе ГАИ закрывали движение, но таких участков было немного. Больше всего муниципалов сейчас беспокоят проблемы ЖКХ. Снег начнет таять, сходить с крыш, налипать на провода...» — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, из-за снега действительно произошло несколько аварий на электросетях в Ачитском, Карпинском и Нижнетуринском районах, энергетики устраняют их. «Идут поручения по линии минЖКХ (исполняет обязанности министра Алексей Рубцов — прим. ред.), министерства общественной безопасности (Александр Кудрявцев — прим. ред.)», — добавил еще один источник. В частности, о непогоде свердловчан начали уведомлять со вчерашнего дня, рассказывал агентству «силовой» замгубернатора Азат Салихов. URA.RU обратилось в департамент информполитики с просьбой прокомментировать, какие поручения давал Паслер. Ответ ожидается. Ранее ДИП сообщал, что губернатору представили доклад минтранса о борьбе с последствиями снегопада. «Значительно усилены звенья спецтехники на региональных дорогах: число машин увеличено почти в два раза, со 157 машин, которые работали ночью, до 305. Работы продолжаются до полного устранения последствий», — говорится в нем. За тем, как регион переживает непогоду, URA.RU следит в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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