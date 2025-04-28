Полиция Кургана возбудила 37 уголовных дел с участием группы сестер Камшиловых

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области задержали новых участников организованной группы, которые на протяжении длительного времени инсценировали дорожно-транспортные происшествия (ДТП) ради получения страховых выплат. Количество уголовных дел, в которых считают виновными группу с участием известных в городе сестер Елены и Марины Камшиловых, выросло до 37 эпизодов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время в производстве следователей СУ УМВД России по Курганской области находятся 37 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество» и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», фигурантами которых являются восемь граждан. В пресс-службе уточнили: «Для реализации преступного умысла злоумышленники выезжали на дорогу на нескольких транспортных средствах, в числе которых был автомобиль автошколы. Они двигались по проезжей части со сниженной скоростью, создавая „пробку“, чем провоцировали других водителей нарушать правила дорожного движения. Таким образом, фигуранты создавали условия для совершения гражданами дорожно-транспортных происшествий, якобы по вине последних», — сообщает пресс-служба на сайте регионального ведомства. После фиксации ДТП на видеорегистратор подозреваемые предпринимали меры для получения страховых выплат.
Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции продолжают выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников в ходе оперативных мероприятий, а также по результатам компьютерных экспертиз изъятой у фигурантов оргтехники, флеш-накопителей и видеорегистраторов.
Сестры Елена и Марина Камшиловы, дочери депутата гордумы Ивана Камшилова, были задержаны в Кургане в ноябре 2024 года по обвинению в мошенничестве с инсценировкой ДТП ради получения страховых выплат. С момента их задержания количество возбужденных уголовных дел выросло с трех до 37, а общий ущерб от выявленных эпизодов составил сотни тысяч рублей. Сестры были заключены под стражу, другие фигуранты находятся под домашним арестом.
Сами сестры свою вину по предъявленным обвинениям, в том числе о совершении преступлений группой лиц, не признают. Свое содержание в СИЗО они считают мерой давления со стороны силовых структур.
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