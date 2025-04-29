Полпред Жога назвал два региона Урала, утопающих в снегу

Жога: самая напряженная ситуация со снегом в Свердловской и Челябинской областях
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Снегопады обрушились на Урал 28 апреля
Снегопады обрушились на Урал 28 апреля Фото:
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В УрФО самая напряженная ситуация из-за обильных снегопадов сложилась в Свердловской и Челябинской областях. Об этом рассказал у себя в telegram-канале уральский полпред президента Артем Жога и призвал автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

«В регионах Уральского федерального округа всю ночь шел снегопад. Дорожная обстановка сложная в четырёх субъектах, самая напряженная ситуация складывается в Свердловской и Челябинской областях», — написал он. На дорогах работают профильные службы, делая все возможное, чтобы предотвратить происшествия. В некоторых районах действуют ограничения для движения. «Прошу автомобилистов воздержаться от дальних поездок», — добавил Жога.

Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В УрФО самая напряженная ситуация из-за обильных снегопадов сложилась в Свердловской и Челябинской областях. Об этом рассказал у себя в telegram-канале уральский полпред президента Артем Жога и призвал автомобилистов воздержаться от дальних поездок. «В регионах Уральского федерального округа всю ночь шел снегопад. Дорожная обстановка сложная в четырёх субъектах, самая напряженная ситуация складывается в Свердловской и Челябинской областях», — написал он. На дорогах работают профильные службы, делая все возможное, чтобы предотвратить происшествия. В некоторых районах действуют ограничения для движения. «Прошу автомобилистов воздержаться от дальних поездок», — добавил Жога. Снегопады накрыли регион 28 апреля. За ночь на севере Свердловской области выпало около двух сантиметров снега. Как регион переживает непогоду — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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