Mash: у матери и брата Блиновской найдена недвижимость на миллионы рублей

У матери и брата «королевы марафонов» и блогера Елены Блиновской, Нины и Александры Останиных, обнаружена элитная недвижимость и большие денежные средства на банковских счетах. При этом ранее женщину обвинили в отмывании денег, позже она объявила себя банкротом.
«У матери и брата Елены Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши», — передает telegram-канал. Так, Александр Останин является собственником девяти помещений в Москве. При этом два из них принадлежат ему на правах долевой собственности (по 1/2 доли). Кроме того, на его имя зарегистрированы три парковочных места, одно из которых также находится в долевой собственности.
Нина Останина владеет тремя помещениями в столице РФ и еще одним помещением в Ярославле. На банковских счетах родственников Блиновской хранится 20 тысяч долларов и три миллиона рублей. Судебные органы требуют возврата денежных средств на счета Елены Блиновской, а также признания ее законной собственницей вышеуказанных объектов недвижимости. В рамках судебного разбирательства к процессу в качестве третьих лиц были привлечены компании, аффилированные с блогершей: «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари Мечту», «Дог Осьминог», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «Перспектива», «ГУФО» и «Праймфуд». Это предоставляет юридическим лицам возможность погашать долговые обязательства блогера.
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