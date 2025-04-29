Mash: у матери и брата Блиновской найдена недвижимость на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На счетах матери и брата Блиновской обнаружили миллионы рублей и несколько тысяч долларов
На счетах матери и брата Блиновской обнаружили миллионы рублей и несколько тысяч долларов Фото:

У матери и брата «королевы марафонов» и блогера Елены Блиновской, Нины и Александры Останиных, обнаружена элитная недвижимость и большие денежные средства на банковских счетах. При этом ранее женщину обвинили в отмывании денег, позже она объявила себя банкротом. 

«У матери и брата Елены Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши», — передает telegram-канал. Так, Александр Останин является собственником девяти помещений в Москве. При этом два из них принадлежат ему на правах долевой собственности (по 1/2 доли). Кроме того, на его имя зарегистрированы три парковочных места, одно из которых также находится в долевой собственности.

Нина Останина владеет тремя помещениями в столице РФ и еще одним помещением в Ярославле. На банковских счетах родственников Блиновской хранится 20 тысяч долларов и три миллиона рублей. Судебные органы требуют возврата денежных средств на счета Елены Блиновской, а также признания ее законной собственницей вышеуказанных объектов недвижимости. В рамках судебного разбирательства к процессу в качестве третьих лиц были привлечены компании, аффилированные с блогершей: «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари Мечту», «Дог Осьминог», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «Перспектива», «ГУФО» и «Праймфуд». Это предоставляет юридическим лицам возможность погашать долговые обязательства блогера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У матери и брата «королевы марафонов» и блогера Елены Блиновской, Нины и Александры Останиных, обнаружена элитная недвижимость и большие денежные средства на банковских счетах. При этом ранее женщину обвинили в отмывании денег, позже она объявила себя банкротом.  «У матери и брата Елены Блиновской нашли дорогую недвижимость и миллионы на счетах после банкротства блогерши», — передает telegram-канал. Так, Александр Останин является собственником девяти помещений в Москве. При этом два из них принадлежат ему на правах долевой собственности (по 1/2 доли). Кроме того, на его имя зарегистрированы три парковочных места, одно из которых также находится в долевой собственности. Нина Останина владеет тремя помещениями в столице РФ и еще одним помещением в Ярославле. На банковских счетах родственников Блиновской хранится 20 тысяч долларов и три миллиона рублей. Судебные органы требуют возврата денежных средств на счета Елены Блиновской, а также признания ее законной собственницей вышеуказанных объектов недвижимости. В рамках судебного разбирательства к процессу в качестве третьих лиц были привлечены компании, аффилированные с блогершей: «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари Мечту», «Дог Осьминог», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «Перспектива», «ГУФО» и «Праймфуд». Это предоставляет юридическим лицам возможность погашать долговые обязательства блогера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...