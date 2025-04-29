Мэр Челябинска запретил отключать воду на майские праздники

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился отложить плановые работы на водопроводных сетях до окончания майских праздников, чтобы избежать отключений воды в выходные дни. Поручение коснется только плановых работ, аварийные ситуации будут устраняться в обычном режиме, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.
«Глава города Алексей Лошкин поручил отложить плановые коммунальные работы до окончания праздников. Такое решение принято, чтобы избежать отключений воды в выходные», — передает корреспондент.
Помимо водоснабжения, особое внимание будет уделено противопожарной безопасности, в том числе рейдам в СНТ. Также Лошкин поручил своему заместителю Александру Астахову усилить контроль за вывозом мусора в майские праздники.
По словам мэра, на выходных мусора станет больше, так как жители города будут находиться дома. На распространение мусора также могут повлиять погодные условия. «Даю поручение организовать все службы: регоператор по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, управляющие компании на своевременный вывоз мусора». Лошкин потребовал не допускать скопления и сохранить чистоту, созданную во время субботников, особенно в преддверии юбилея Победы.
Субботники проходили весь апрель. Ранее Алексей Лошкин выразил благодарность депутатам гордумы за наведение порядка в Челябинске при проведении весенних субботников. Были прибраны дворовые территории, а также знаковые места города, скверы и мемориальные комплексы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!