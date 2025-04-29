У автодилеров в России скопилось полмиллиона нераспроданных машин

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В связи со снижением продаж новых автомобилей на складах автодилеров осталось около 500 тысяч машин
В связи со снижением продаж новых автомобилей на складах автодилеров осталось около 500 тысяч машин Фото:

По состоянию на конец первого квартала 2025 года на складах автодилеров находилось порядка 500 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

«За три месяца продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», — заявил Целиков в своем telegram-канале. 

Из 500 тысяч машин, по словам эксперта, примерно 300–350 тысяч автомобилей приходится на китайские марки. При этом оставшиеся 150–200 тысяч — на российские, так называемые псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские марки и на другие мировые бренды. 

Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2025 года продажи новых автомобилей всех категорий сократились на 27%. За указанный период было реализовано 287,2 тысячи транспортных средств. В марте же продажи упали до 45%.

Кроме того, согласно исследованию «Авито Авто», самой популярной премиальной маркой подержанных машин среди россиян стал кроссовер BMW X5. Второе место занял Mercedes-Benz (33,2%), на третьем — Lexus (10,7%), а два последних места пришлись на Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%), передает VSE42.Ru. 

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По состоянию на конец первого квартала 2025 года на складах автодилеров находилось порядка 500 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков. «За три месяца продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», — заявил Целиков в своем telegram-канале.  Из 500 тысяч машин, по словам эксперта, примерно 300–350 тысяч автомобилей приходится на китайские марки. При этом оставшиеся 150–200 тысяч — на российские, так называемые псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские марки и на другие мировые бренды.  Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2025 года продажи новых автомобилей всех категорий сократились на 27%. За указанный период было реализовано 287,2 тысячи транспортных средств. В марте же продажи упали до 45%. Кроме того, согласно исследованию «Авито Авто», самой популярной премиальной маркой подержанных машин среди россиян стал кроссовер BMW X5. Второе место занял Mercedes-Benz (33,2%), на третьем — Lexus (10,7%), а два последних места пришлись на Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%), передает VSE42.Ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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