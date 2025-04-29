У автодилеров в России скопилось полмиллиона нераспроданных машин

По состоянию на конец первого квартала 2025 года на складах автодилеров находилось порядка 500 тысяч новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
«За три месяца продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. Как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась», — заявил Целиков в своем telegram-канале.
Из 500 тысяч машин, по словам эксперта, примерно 300–350 тысяч автомобилей приходится на китайские марки. При этом оставшиеся 150–200 тысяч — на российские, так называемые псевдороссийские, белорусские, псевдокорейские марки и на другие мировые бренды.
Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2025 года продажи новых автомобилей всех категорий сократились на 27%. За указанный период было реализовано 287,2 тысячи транспортных средств. В марте же продажи упали до 45%.
Кроме того, согласно исследованию «Авито Авто», самой популярной премиальной маркой подержанных машин среди россиян стал кроссовер BMW X5. Второе место занял Mercedes-Benz (33,2%), на третьем — Lexus (10,7%), а два последних места пришлись на Audi (8,5%) и Land Rover (5,6%), передает VSE42.Ru.
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