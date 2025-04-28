Часть школ в Пермском крае перешла на дистанционное обучение из-за снегопада

В Пермском крае некоторые школы перешли на дистанционное обучение на один день — 29 апреля. Это связано с последствиями самого сильного в 21 веке снегопада в регионе.
«Для безопасности отменены рейсы школьных автобусов. В краевой столице часть школ разрешили родителям самостоятельно принимать решения о посещении детьми занятий», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрации районов, пострадавших от снегопада.
URA.RU направило запрос в мэрию Перми и в городской департамент образования, чтобы подтвердить данную информацию. Ответы ожидаются.
URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощнейшем за десятилетие снегопаде в городе. Согласно обстановке к утру 29 апреля в Перми, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами.
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