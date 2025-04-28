28 апреля 2025

Часть школ в Пермском крае перешла на дистанционное обучение из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Для безопасности отменены рейсы школьных автобусов
Для безопасности отменены рейсы школьных автобусов Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

В Пермском крае некоторые школы перешли на дистанционное обучение на один день — 29 апреля. Это связано с последствиями самого сильного в 21 веке снегопада в регионе. 

«Для безопасности отменены рейсы школьных автобусов. В краевой столице часть школ разрешили родителям самостоятельно принимать решения о посещении детьми занятий», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрации районов, пострадавших от снегопада.

URA.RU направило запрос в мэрию Перми и в городской департамент образования, чтобы подтвердить данную информацию. Ответы ожидаются. 

URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощнейшем за десятилетие снегопаде в городе. Согласно обстановке к утру 29 апреля в Перми, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. 

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В Пермском крае некоторые школы перешли на дистанционное обучение на один день — 29 апреля. Это связано с последствиями самого сильного в 21 веке снегопада в регионе.  «Для безопасности отменены рейсы школьных автобусов. В краевой столице часть школ разрешили родителям самостоятельно принимать решения о посещении детьми занятий», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на администрации районов, пострадавших от снегопада. URA.RU направило запрос в мэрию Перми и в городской департамент образования, чтобы подтвердить данную информацию. Ответы ожидаются.  URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощнейшем за десятилетие снегопаде в городе. Согласно обстановке к утру 29 апреля в Перми, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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