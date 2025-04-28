Экипаж «Уральских авиалиний» и пассажиры написали «Диктант Победы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. Борт в третий раз стал площадкой для проведения этого мероприятия.
Свои знания об исторических событиях Великой Отечественной войны прямо в небе проверили 130 пассажиров и шесть членов экипажа рейса U6-403 Екатеринбург — Калининград. Задания состояли из 25 вопросов, их ежегодно готовят эксперты и ведущие историки. Вопросы посвящены героям, переломным сражениям и другим ключевым событиям Великой Отечественной войны. Проверка знаний длится 45 минут, узнать об итогах Диктанта можно на официальном сайте.
«Вопросы сложные, но интересные. Наверное, правильно ответил вопросов на семь, зато узнал много нового», — поделился эмоциями один из пассажиров рейса Владимир.
Ранее URA.RU рассказывало, что предстоящим летом «Уральские авиалинии» начали осуществлять рейсы в Баку. Кроме того, с 14 мая будут запущены рейсы в Харбин (Китай) — два раза в неделю. С 23 мая в Махачкалу можно будет улететь ежедневно.
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