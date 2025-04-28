Как в Тюменской области пожарить шашлык на даче и не нарваться на штраф

В майские праздники многие жители Тюменской области планируют отправиться на дачи, чтобы пожарить шашлык. При этом, с 5 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим, требованиями которого категорически запрещено разводить открытый огонь, поэтому велик риск нарваться на крупный штраф. Избежать наказания можно при соблюдении ряда условий. Например, приготовив мясо в тандыре или закрытом барбекю, однако и здесь есть свои требования и особенности.
Как пожарить мясо на даче и не получить штраф от МЧС
До завершения особого противопожарного режима обладателям обычных мангалов лучше забыть о приготовлении шашлыка, готовить пищу на открытом огне нельзя. Зато мясо можно пожарить в закрытых стационарных тандырах и барбекю-зонах из кирпича. Подойдут и «мобильные версии», но при соблюдении ряда условий. Так, они обязательно должны иметь крышки. А расстояние от закрытых грилей и печей для приготовления пищи до ближайших зданий и хозпостроек должно составлять не менее пяти метров. А территория в радиусе двух метров от источника огня должна быть полностью очищена от сухой травы и мусора. Плюс — рядом желательно держать средства пожаротушения. Например, ведро с водой.
Какие еще варианты?
Для тех, у кого нет дачи, тандыра и барбекю, открыты городские и загородные мангальные зоны, там мясо жарить тоже можно. Всего в Тюмени оборудовано 15 таких площадок. Они находятся на Верхнем бору, в районе ТЭЦ-2, Гилевской рощи и т.д. Полный перечень зон отдыха с адресами можно найти в материале URA.RU на эту тему.
Ранее агентство писало о том, что 5 апреля в Тюменской области был объявлен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона категорически запрещено посещать леса, разводить костры, готовить пищу на открытом огне, заниматься палом сухой травы и запускать фейерверки.
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