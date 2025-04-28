Новый трамвай «Львенок», купленный у московской «ПК Транспортные системы» в качестве подарка ко Дню Победы, вышел на линию в Екатеринбурге. Транспорт заметил читатель URA.RU.
«Трамвай уже ездит по Екатеринбургу. Только что проехал по Луначарского, правда, внутри пусто, возможно, пока проходит обкатку», — делится горожанин. Источник агентства уточнил, что «Львенок» начнет перевозить пассажиров на следующей неделе.
Согласно данным госзакупок, трамвай обошелся мэрии в 83,3 миллиона рублей. Транспорт приобрели в рамках транспортной реформы.
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