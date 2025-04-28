28 апреля 2025

Долгожданный подарок ко Дню Победы замечен в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге на линию вышел трамвай «Львенок»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Львенок» стал подарком к 9 Мая
«Львенок» стал подарком к 9 Мая Фото:

Новый трамвай «Львенок», купленный у московской «ПК Транспортные системы» в качестве подарка ко Дню Победы, вышел на линию в Екатеринбурге. Транспорт заметил читатель URA.RU.

«Трамвай уже ездит по Екатеринбургу. Только что проехал по Луначарского, правда, внутри пусто, возможно, пока проходит обкатку», — делится горожанин. Источник агентства уточнил, что «Львенок» начнет перевозить пассажиров на следующей неделе.

Согласно данным госзакупок, трамвай обошелся мэрии в 83,3 миллиона рублей. Транспорт приобрели в рамках транспортной реформы. 

Трамвай ходит по маршруту №16
Трамвай ходит по маршруту №16
Фото:

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Новый трамвай « Львенок» , купленный у московской «ПК Транспортные системы» в качестве подарка ко Дню Победы, вышел на линию в Екатеринбурге. Транспорт заметил читатель URA.RU. «Трамвай уже ездит по Екатеринбургу. Только что проехал по Луначарского, правда, внутри пусто, возможно, пока проходит обкатку», — делится горожанин. Источник агентства уточнил, что «Львенок» начнет перевозить пассажиров на следующей неделе. Согласно данным госзакупок, трамвай обошелся мэрии в 83,3 миллиона рублей. Транспорт приобрели в рамках транспортной реформы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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