28 апреля 2025

За время снегопада в Перми произошло 46 аварий

Госавтоинспекция: за время снегопада в Перми произошло 46 аварий
© Служба новостей «URA.RU»
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В шести ДТП пострадали шесть человек
В шести ДТП пострадали шесть человек Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

В Перми на 28 апреля было зарегистрировано 46 ДТП. Есть пострадавшие. 

«В шести ДТП пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края. 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о состоянии пострадавших. Ответ на него ожидается. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что краевое Министерство территориальной безопасности посоветовало пермским водителям пересесть на общественный транспорт из-за роста числа аварий. 

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В Перми на 28 апреля было зарегистрировано 46 ДТП. Есть пострадавшие.  «В шести ДТП пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о состоянии пострадавших. Ответ на него ожидается.  Ранее URA.RU сообщало о том, что краевое Министерство территориальной безопасности посоветовало пермским водителям пересесть на общественный транспорт из-за роста числа аварий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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