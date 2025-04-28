За время снегопада в Перми произошло 46 аварий

В шести ДТП пострадали шесть человек
новость из сюжетаСнегопад в Перми в апреле 2025 года
В Перми на 28 апреля было зарегистрировано 46 ДТП. Есть пострадавшие.
«В шести ДТП пострадали шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о состоянии пострадавших. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что краевое Министерство территориальной безопасности посоветовало пермским водителям пересесть на общественный транспорт из-за роста числа аварий.
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