Строительные бригады завершили укладку плит проезжей части моста через реку Тобол, соединяющего села Нагорское и Утятское (Притобольный округ Курганской области). Прежний мост был смыт в период паводка в 2024 году. О ходе работ сообщает агрохолдинг «Кургансемена», который выполняет работы.
«Несмотря на непогоду бригады приступают к работам по устройству сопряжения к автомобильной дороге Нагорское-Утятское. Трудятся в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
Реализация проекта стала возможна благодаря инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который по многочисленным просьбам местных жителей принял решение восстановить социально значимый объект. Большая часть финансирования выделена из регионального бюджета, при этом значительную поддержку оказывает агрохолдинг «Кургансемена», совместно с правительством области.
По плану, мост будет полностью готов к 8 мая 2025 года. После сдачи объекта проезд по переправе станет бесплатным для всех жителей округа. После завершения строительства переправа перейдет в собственность муниципалитета Притобольного округа и станет муниципальным объектом с бесплатным проездом.
Ранее восстановление моста через Тобол началось после его разрушения паводком весной 2024 года. Работы ведет агрохолдинг «Кургансемена» совместно с правительством региона, общий бюджет проекта составляет около 300 миллионов рублей, из которых 50 миллионов вложила компания.
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