Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». В ходе выступления Медведев подчеркнул важность анализа прошлых ошибок и поиска настоящих союзников для обеспечения безопасного будущего страны.
«Для этого нужно извлечь уроки из сделанных ошибок и, специально подчеркну, утраченных иллюзий и найти истинных союзников», — сказал Медведев в ходе лекции. Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте марафона. Политик отметил, что за свою тысячелетнюю историю Россия неоднократно сталкивалась с тяжелыми испытаниями и всегда выходила из них с честью. Он призвал не поддаваться на лицемерные уловки «волков в овечьих шкурах», подчеркнув важность стратегического партнерства с теми странами, которые действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией.
Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит с 28 по 30 апреля сразу в десяти городах России, включая Москву, Казань, Санкт-Петербург, Владикавказ, Омск, Пермь, Севастополь, Рязань, Салехард и Южно-Сахалинск. В Москве марафон проходит на одной из ключевых площадок — в музее Победы на Поклонной горе.
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