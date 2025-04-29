Три дня шторма на майских: прогноз магнитных бурь на 30 апреля

Магнитные бури регулярно досаждают метеозависимым людям. На протяжении апреля активность на Солнце то и дело подбрасывала новые сюрпризы для тех, кто сильнее остальных ощущает изменения в магнитосфере Земли. И судя по прогнозам, до следующих магнитных бурь остается меньше недели. О том, ждать ли магнитную бурю 30 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце апреля 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, за последние несколько дней количество вспышек на звезде возросло. Сейчас индекс солнечной активности оценивается в 5.3 балла из 10 возможных. За последние сутки на Солнце зафиксировали семь небольших вспышек класса С и одну сильную вспышку класса М.
Магнитная буря 30 апреля 2025
По прогнозам ученых, ближайшие дни магнитосфера Земли должна оставаться в состоянии покоя. Эксперты считают, что шанс магнитных бурь в среду ничтожно мал: в течение всего дня уровень магнитосферы продержится в районе двух баллов по Кр-индексу. Магнитное поле Земли останется спокойным с вероятностью 82%, а возможность слабых геомагнитных возмущений в этот день — 15%.
Магнитные бури в ближайший месяц
В течение этой недели метеозависимым людям беспокоиться не стоит: до понедельника магнитосфера Земли останется в состоянии покоя. Но уже 5 мая геомагнитная активность резко подскочит до «красных» значений. В период с понедельника по среду ученые прогнозируют магнитную бурю, которая начнет сходить на нет с приближением праздников.
Затем, по предварительным прогнозам, в мае магнитные бури ожидаются лишь в конце месяца, в 28-29 числах. 8, 10, 18, 19, 20 и 21 числа возможны незначительные геомагнитные возмущения, которые не ощутят люди. Однако стоит учитывать, что столь длительные прогнозы всегда примерным, и нельзя исключать вероятность, что Солнце преподнесет метеозависимым людям несколько сюрпризов. Поэтому лучше всегда заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Как перестать ощущать магнитные бури
Вопрос о том, как избавиться от метеозависимости, волнует миллионы людей по всей планете. Врачи подсчитали, что примерно 30% населения Земли страдают от магнитных бурь. И несмотря на то, что в группе риска люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, от головных болей во время геомагнитной активности не застрахован никто.
Медики пока что не изобрели лекарство, которое убирает симптомы метеозависимости. Поэтому единственный верный способ улучшить самочувствие и не страдать от головных болей и проблем с концентрацией внимания во время магнитных бурь — это наладить свой распорядок дня и здоровье.
Регулярный сон, правильное питание, отказ от вредных привычек и занятия спортом помогут поддерживать организм в тонусе и сопротивляться любым внешним воздействиям, включая магнитные бури. Однако если все вышеперечисленное не убирает симптомы метеозависимости, то стоит обратиться к врачу: реакция на геомагнитную активность может быть следствием невыявленного хронического заболевания.
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