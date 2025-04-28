В Кургане появились автобусы с безналичной оплатой

В Кургане на маршруте городского автобуса появился терминал для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщают СМИ.
Одним из первых таких автобусов стал ПАЗ №?32. Терминал оплаты установлен на поручне у входа, но пока не работает (проходит тестирование). В салоне размещены объявления о том, что оплату также принимает водитель. «О том, что оплату принимает и водитель, размещены объявления, а в салоне идет видеозапись», — сообщает корреспондент 45.RU.
Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана уведомили о изменениях в графике движения автобусов 29 апреля с 8:00. Это связанно с проведением Родительского дня.
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